Antonia Solazzo e Giovanni Papa, accanto da una vita se ne vanno insieme a Varano Borghi

Erano persone molto note in paese. Hanno chiuso gli occhi ad appena un giorno di distanza. I funerali giovedì 22 gennaio

Una vita intera passata uno accanto all’altra, per poi andarsene insieme. Varano Borghi dice addio ad Antonia Solazzo e Giovanni Papa, venuti a mancare a solo un giorno di distanza. Antonia, nata il 6 gennaio 1934 ha chiuso gli occhi domenica 18 gennaio, mentre suo marito Giovanni (nato il 15 maggio 1930) che viveva in una Rsa l’ha seguita il giorno successivo.

Le persone di Varano Borghi conoscevano bene Antonia e Giovanni. Giovanni è stato infatti bidello delle scuole del paese, per poi aprire la propria pasticceria. Per anni è stato anche consigliere comunale.

I funerali avranno luogo giovedì 22 gennaio alle 10:00 nella Chiesa parrocchiale di Varano Borghi, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle 9:30.

Pubblicato il 20 Gennaio 2026
