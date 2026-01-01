Varese News

Arriva la cicogna all’Ospedale di Legnano: Stefano è il primo nato del 2026

Lo scorso anno i punti nascita dell'ASST Ovest Milanese hanno superato le 2mila nascite. A Legnano i nuovi nati sono stati in tutto 1.173

La prima cicogna del 2026 è arrivata all’Ospedale di Legnano: alle 11.56 di giovedì 1 gennaio è nato Stefano, il primo “nuovo arrivo” dell’anno nei punti nascita dell’ASST Ovest Milanese. Ancora in attesa del primo nato dell’anno l’Ospedale di Magenta, dove gli ultimi vagiti del 2025 sono stati quelli di due gemellini, Elodie e Daniel.

Lo scorso anno i punti nascita dell’ASST Ovest Milanese hanno superato le 2mila nascite, toccando in totale quota 2.044, in linea con l’anno precedente. A Legnano i nuovi nati sono stati in tutto 1.173, mentre a Magenta la cicogna ha fatto tappa 871 volte.

Per i genitori dei nuovi nati, ai medici, alle ostetriche, agli infermieri e agli operatori dei reparti di Ginecologia/Ostetricia e Pediatria/Neonatologia degli Ospedali di Legnano e Magenta, sono arrivati anche gli auguri del direttore generale dell’azienda socio-sanitaria territoriale, a nome dell’intera direzione strategica.

Pubblicato il 01 Gennaio 2026
