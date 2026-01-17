Varese News

“Avrà una sede diversa ma IdeaLab non chiuderà”

L'assessore all'Istruzione pubblica del Comune Chiara Colombo parla del futuro del laboratorio che lei stessa ha contribuito ad avviare e far crescere. L'attuale spazio necessario per l'arrivo di 20 agenti in più di polizia locale

«L’esperienza di Idealab proseguirà. Avra un’altra sede ma il progetto non si concluderà». L’assessore all’Istruzione pubblica del Comune di Busto Arsizio Chiara Colombo tranquillizza la dirigente dell’Ite Tosi Amanda Ferrario dopo l’email degli uffici comunali che ne annunciano lo sfratto. 

«Purtroppo la città ha bisogno di spazi – spiega l’assessore – Con l’arrivo di 20 nuovi agenti di polizia locale, c’è la necessità di occupare anche quell’ala, dove è ospitato il laboratorio per l’occupabilità. Il problema della sicurezza in città è molto sentito e questa risposta è importante. Come docente dell’Ite Tosi, però, so benissimo quanto quell’ambiente educativo, tecnologicamente avanzato, sia importante. Per questo motivo, in qualità di assessore all’Istruzione mi assumo l’impegno di trovare una soluzione alternativa in accordo con la dirigente Ferrario».

La professoressa Cattaneo, arrivata al Tosi proprio 10 anni fa, è stata anche tra le protagoniste della nascita e della crescita di IdeaLab: « Ho vissuto la fase di costruzione iniziale e poi di potenziamento della rete di professionisti. Io stessa, come docente, di mattina utilizzo quel luogo formativo. Al pomeriggio ci sono attività a disposizione della città. Anche se dovrà cambiare sede, quel laboratorio e il progetto che racchiude proseguiranno».

Nei prossimi 9 mesi l’assessore cercherà una soluzione alternativa d’intesa con l’istituto scolastico.

Pubblicato il 17 Gennaio 2026
