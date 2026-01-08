Varese News

Basket, gare di auto ibride, fragilità e risate nel giovedì di Radio Materia

Quattro appuntamenti dalle 14 alle 21 sulla nostra web radio. Si inizia con Luci a Masnago, si passa dai due appuntamenti classici delle 16,30 e delle 18 e si chiude con Fuori Frequenza

Il general manager della Openjobmetis Varese, un organizzatore di gare di auto elettriche, il presidente di un’associazione che sostiene la neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Gallarate e il grande ritorno del trio di Fuori Frequenza. Il giovedì su Radio Materia è ricco di appuntamenti.

14,00 Luci a Masnago

Tornano ai microfoni i tre condottieri Damiano Franzetti, Matteo Bettoni e Francesco Brezzi per fare il punto sul buon momento della Pallacanestro Varese. Ospite di questa settimana della rubrica Gente di Masnago, il GM Zach Sogolow. Per interagire scrivete o mandate audio al 3534848857.

16,30 Soci All Time

Riparte la rubrica dedicata alle associazioni del territorio realizzata con CSV Insubria. Ospite di oggi sarà Stefano Colombo di Officina 025, associazione nata nel 2012 con l’obiettivo di realizzare progetti di intervento a sostegno, tutela e protezione della crescita e dello sviluppo a favore di bambini, adolescenti e giovani del territorio caratterizzati da fragilità relazionale, cognitiva, neuropsichica e psicologica.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Luca Dal Sillaro, amico di Materia e di Varesenews, ci racconterà come organizza le gare di auto elettriche e ibride con l’obiettivo di consumare meno energia possibile. Le gare sono una delle attività organizzate dall’associazione EcoVerso. Con lui faremo il punto anche sul mercato dell’auto elettrica.

21,00 Fuori Frequenza

Tornano ad animare la prima serata di Radio Materia Hobbet, Gian e Giuse tra musica e battute sempre Fuori Frequenza. Per interagire con loro puoi scrivere o mandare vocali al numero whatsapp 3534848857.

Pubblicato il 08 Gennaio 2026
