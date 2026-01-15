Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo: 1 miliardo a sostegno delle piccole e medie imprese

Un nuovo accordo da 1 miliardo di euro per sostenere l’accesso al credito e la crescita di micro, piccole e medie imprese e Mid-Cap* italiane. È l’intesa siglata tra Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di stimolare gli investimenti produttivi e rafforzare l’economia reale nei territori. Grazie alle risorse messe a disposizione da CDP, Intesa Sanpaolo potrà concedere finanziamenti destinati a sostenere programmi di sviluppo, innovazione e consolidamento delle imprese.

L’operazione si inserisce in una collaborazione ormai consolidata che, dal 2021 a oggi, ha consentito di mobilitare complessivamente circa 5 miliardi di euro a favore di oltre 6mila aziende italiane.

Nel dettaglio, il nuovo plafond sarà interamente utilizzato per erogare prestiti fino a 25 milioni di euro per singolo progetto, con una durata massima fino a 18 anni. Le risorse potranno finanziare investimenti già avviati o da realizzare, spese per immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché esigenze di capitale circolante, contribuendo al rafforzamento delle principali filiere produttive nazionali.

Un accordo a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano in una fase di mercato in continua evoluzione.

*abbreviazione dell’anglosassone “middle-size capitalization”, è il termine che indica le società quotate in un mercato azionario caratterizzate da media capitalizzazione. In Italia i titoli delle Mid Cap sono negoziati all’interno dell’MTA nella classe Mid Cap, con l’indice Ftse Italia Mid Cap (Fonte Banco Bpm)