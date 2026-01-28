Comitato delle Regioni, Bianchi: “Accorpare coesione e PAC? Rischio per i territori”
Al forum ANSA Europa, Matteo Bianchi difende il ruolo strategico della politica di coesione e lancia un appello per il rafforzamento del livello sovracomunale
Un’unica “coperta” per i fondi europei rischia di lasciare scoperti territori e comunità locali. È questo l’allarme lanciato da Matteo Luigi Bianchi, vicepresidente del Comitato europeo delle Regioni, intervenuto al forum ANSA Europa dedicato alla politica di coesione.
Preoccupazione per l’accorpamento tra fondi di Coesione e PAC
Nel mirino la proposta, avanzata in sede comunitaria, di un accorpamento tra i fondi di coesione e quelli della Politica agricola comune (PAC) sotto un’unica gestione. «Una prospettiva che non preoccupa solo gli agricoltori – ha spiegato Bianchi – ma anche gli enti locali, che vedrebbero compromesso un modello virtuoso di sostegno diretto ai territori».
«La politica di coesione è un esempio concreto e tangibile di come l’Europa riesca a raggiungere cittadini, imprese ed enti locali – ha proseguito –. Andare a rivoluzionare questo meccanismo desta non poche preoccupazioni. Se la coperta è unica e la si tira da una parte, inevitabilmente qualcun altro resta scoperto. Ed è proprio quello che dobbiamo evitare».
Il nodo della governance locale e il ruolo dei piccoli comuni
Bianchi ha poi richiamato l’esperienza del NextGenerationEU, definendolo un esempio positivo, ma non esente da criticità:
«In Italia, il PNRR ha avuto un impatto positivo per la rapidità con cui sono stati messi a terra i fondi. Tuttavia, è evidente che a beneficiarne maggiormente sono stati i comuni medio-grandi, più strutturati per affrontare bandi e progetti».
Da qui l’appello a costruire una politica sovracomunale, capace di mettere al centro anche i piccoli comuni: «Da soli non ce la farebbero, serve una visione che tenga conto delle specificità territoriali e delle loro fragilità strutturali».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.