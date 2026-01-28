Comitato delle Regioni, Bianchi: “Accorpare coesione e PAC? Rischio per i territori”

Un’unica “coperta” per i fondi europei rischia di lasciare scoperti territori e comunità locali. È questo l’allarme lanciato da Matteo Luigi Bianchi, vicepresidente del Comitato europeo delle Regioni, intervenuto al forum ANSA Europa dedicato alla politica di coesione.

Preoccupazione per l’accorpamento tra fondi di Coesione e PAC

Nel mirino la proposta, avanzata in sede comunitaria, di un accorpamento tra i fondi di coesione e quelli della Politica agricola comune (PAC) sotto un’unica gestione. «Una prospettiva che non preoccupa solo gli agricoltori – ha spiegato Bianchi – ma anche gli enti locali, che vedrebbero compromesso un modello virtuoso di sostegno diretto ai territori».

«La politica di coesione è un esempio concreto e tangibile di come l’Europa riesca a raggiungere cittadini, imprese ed enti locali – ha proseguito –. Andare a rivoluzionare questo meccanismo desta non poche preoccupazioni. Se la coperta è unica e la si tira da una parte, inevitabilmente qualcun altro resta scoperto. Ed è proprio quello che dobbiamo evitare».

Il nodo della governance locale e il ruolo dei piccoli comuni

Bianchi ha poi richiamato l’esperienza del NextGenerationEU, definendolo un esempio positivo, ma non esente da criticità:

«In Italia, il PNRR ha avuto un impatto positivo per la rapidità con cui sono stati messi a terra i fondi. Tuttavia, è evidente che a beneficiarne maggiormente sono stati i comuni medio-grandi, più strutturati per affrontare bandi e progetti».

Da qui l’appello a costruire una politica sovracomunale, capace di mettere al centro anche i piccoli comuni: «Da soli non ce la farebbero, serve una visione che tenga conto delle specificità territoriali e delle loro fragilità strutturali».