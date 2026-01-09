Varese News

Con il gelo dell’inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli”

Basta poco per evitare interruzioni del servizio: proteggere il contatore con materiali isolanti può fare la differenza nei mesi più freddi

alfa srl

Con l’abbassarsi delle temperature, Alfa – il Gestore Idrico della provincia di Varese – invita i cittadini a proteggere i contatori dell’acqua dal rischio gelo. Un contatore ghiacciato può infatti causare disservizi, rotture e spiacevoli disagi per le utenze.

Isolamento e controlli per evitare problemi

Il consiglio principale è quello di isolare i contatori, soprattutto quelli esterni, utilizzando materiali asciutti e resistenti al freddo come il polistirolo o vecchie coperte. Sono invece da evitare carta e cartone, che trattengono l’umidità e rischiano di peggiorare la situazione.

Altrettanto importante è verificare che il pozzetto che ospita il contatore sia ben chiuso, privo di spifferi, e controllare regolarmente lo stato della protezione. Una buona copertura è essenziale per mantenere in sicurezza l’impianto e prevenire interruzioni del servizio.

Numero utile in caso di emergenza

In caso di flusso d’acqua ridotto o interrotto, è possibile contattare il Pronto Intervento di Alfa al numero 800.434.431, attivo per garantire assistenza e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

Pubblicato il 09 Gennaio 2026
