Con Simone Zani a Ternate per scoprire storie e segreti di Sanremo

Simone Zani, critico musicale varesino che ha seguito 26 edizioni del Festival di Sanremo come inviato e che dal 2014 è presente nelle arene europee dell’Eurovision Song Contest, sarà alla biblioteca di Ternate giovedì 5 febbraio per un incontro dedicato alle vicende e ai retroscena meno conosciuti del festival della canzone italiana.

Zani accompagnerà il pubblico in un viaggio tra aneddoti, curiosità e racconti inediti sui cantanti che hanno fatto la storia del Festival.

L’incontro aderisce all’iniziativa “Condividi il sapere”. L’ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione via WhatsApp al 3783071335.

Il nuovo canale WhatsApp della biblioteca

La Biblioteca di Ternate ha attivato un canale WhatsApp ufficiale, uno spazio pensato non solo per segnalare eventi, ma anche per condividere novità editoriali, servizi, orari, aggiornamenti utili e informazioni di interesse. Un modo semplice e immediato per restare in contatto con la biblioteca. Canale WhatsApp