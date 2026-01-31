Consumo di suolo e logistica a Castano Primo: un incontro pubblico per discutere impatti su salute e lavoro

Il consumo di suolo e l’espansione della logistica tornano al centro del dibattito pubblico a Castano Primo.

Domenica 1° febbraio 2026, a Villa Rusconi, si terrà l’incontro “Tu quanto vali? Il consumo di suolo nel nostro territorio: le ricadute su salute e occupazione”, promosso dal Comitato No Polo Logistico Castano Primo insieme a Legambiente, Agenda Verde e altre realtà ambientaliste.

L’iniziativa nasce nel contesto delle contestazioni che, da tempo, accompagnano i progetti di sviluppo logistico previsti nell’area del Castanese, territori agricoli e di pregio ambientale interessati da proposte di trasformazione urbanistica per l’insediamento di grandi poli logistici (un tema che non riguarda solo Castano, nell’area di Malpensa). Un tema che ha sollevato preoccupazioni tra cittadini e associazioni, sia per la perdita irreversibile di suolo agricolo sia per le conseguenze ambientali, sanitarie e sociali legate all’aumento del traffico pesante, dell’inquinamento e alla qualità dell’occupazione generata.

Il programma dell’incontro prevede, dalle 15.30 alle 16.30, “Attacco d’arte”, una mostra fotografica e artistica dedicata al tema del consumo di suolo, pensata come momento introduttivo e di sensibilizzazione. A seguire, dalle 17 alle 19, si terrà l’incontro informativo vero e proprio, con gli interventi di esperti e rappresentanti istituzionali.

Interverrà Carlo Ferro del Comitato Per Pernate, che analizzerà il fenomeno dell’invasione della logistica nei territori e le reali ricadute occupazionali di questi insediamenti (nel Novarese). La dottoressa Dalia Griffanti affronterà invece il tema della tutela della salute, mettendo in relazione consumo di suolo, inquinamento e benessere delle comunità locali. A chiudere il quadro sarà Maurizio Rivolta, consigliere del Parco del Ticino, con un intervento dedicato al valore del territorio e alla necessità di considerarlo una risorsa finita e non inesauribile.

L’incontro si svolgerà nella Sala di rappresentanza di Villa Rusconi, sede del Comune di Castano Primo, ed è aperto al pubblico.