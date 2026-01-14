Corso di inglese pre-intermedio A2: a Materia il nuovo corso per migliorare la comunicazione

Pensato per chi ha già una base ma vuole fare un passo avanti nella comunicazione a Materia è in partenza il corso di inglese pre-intermedio (livello A2) organizzato in collaborazione con Varese Corsi.

Dodici lezioni da martedì 3 febbraio, dalle 20:00 alle 21:00, per rafforzare le competenze linguistiche già acquisite e imparare a gestire conversazioni semplici su temi di vita quotidiana, lavoro, tempo libero e viaggi.

Il livello A2 consente di comprendere e utilizzare espressioni di uso frequente e di interagire in modo diretto in situazioni familiari. Le lezioni saranno tenute da Barbara Merli, docente con esperienza nell’insegnamento universitario e nella formazione linguistica, con un approccio pratico e orientato all’uso reale della lingua.

Le iscrizioni sono già aperte.

Materia si trova in Via Confalonieri 5, Castronno.