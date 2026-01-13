Dalla Palestina a Venezia: il nuovo ciclo invernale del Cineforum al Teatro delle Arti a Gallarate

Prende il via giovedì 15 gennaio il nuovo ciclo invernale del Cineforum del Teatro delle Arti di Gallarate, in programma fino a metà febbraio 2026. Cinque appuntamenti, tutti di giovedì, dedicati al cinema d’autore contemporaneo, con proiezioni previste alle 15.00 e alle 21.00.

Come da tradizione, ogni film è in doppia proiezione: le proiezioni pomeridiane saranno introdotte dalla professoressa Cristina Boracchi o da don Andrea Florio, mentre quelle serali saranno introdotte e commentate da Gabriele Lingardi. L’abbonamento è valido sia per il ciclo pomeridiano sia per quello serale.

Dalla Palestina alla Venezia del Settecento, dal New England alla Romania in epoca comunista, un giro del mondo attraverso cinque pellicole di qualità.

I film in programma

Giovedì 15 gennaio – Tutto quello che resta di te

di Cherien Dabis – con Cherien Dabis e Saleh Bakri

Film firmato dalla regista e attrice Cherien Dabis, affiancata da Saleh Bakri, attore palestinese noto per il suo cinema impegnato e d’autore.

Un ritratto di famiglia che esamina il rapporto tra nonno, padre e figlio e l’eredità del trauma tramandato a ciascuno di loro.

Giovedì 22 gennaio – Primavera

di Damiano Michieletto – con Tecla Insolia e Michele Riondino

Un’opera diretta da Damiano Michieletto, regista conosciuto soprattutto per il suo lavoro nel teatro e nell’opera lirica.

Venezia, 1716. Cecilia è un’orfana che la madre ha affidato all’Ospedale della Pietà, e come le altre ospiti dell’istituto ha imparato a leggere, scrivere e soprattutto suonare uno strumento musicale, nel suo caso il violino. Le musiciste più dotate dell’orfanotrofio si esibiscono in pubblico dietro ad una grata perché non possono farsi vedere in volto, e sono di fatto prigioniere finché non vengono date in sposa a qualche pretendente disposto a pagare una cospicua dote all’istituzione…

Giovedì 29 gennaio – La grazia

di Paolo Sorrentino – con Toni Servillo e Anna Ferzetti

Nuovo film di Paolo Sorrentino, che torna a dirigere Toni Servillo, suo storico interprete, affiancato da Anna Ferzetti.

Ritratto immaginario di Mariano De Santis, Presidente della Repubblica alla fine del mandato. Tra dilemmi morali sulle grazie e vita privata, dovrà scegliere.

Giovedì 5 febbraio – L’anno nuovo che non arriva

di Bogdan Mureșanu – con Adrian Vancica e Nicoleta Hâncu

Film del regista rumeno Bogdan Mureșanu: l’opera si colloca nell’ambito del cinema romeno contemporaneo, spesso attento ai cambiamenti sociali e al racconto della quotidianità. Il dramma di alcune famiglie che affrontano la rivoluzione in Romania del 1989.

Giovedì 12 febbraio – Father Mother Sister Brother

di Jim Jarmusch – con Cate Blanchett e Adam Driver

Film diretto da Jim Jarmusch, autore di riferimento del cinema indipendente internazionale, che torna a lavorare con Adam Driver, affiancato da Cate Blanchett. Il titolo richiama esplicitamente i legami familiari, tema ricorrente nel cinema del regista, affrontato spesso con uno stile minimale e contemplativo, in tre distinti capitoli, in parte collegati.