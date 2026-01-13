Dalla Palestina a Venezia: il nuovo ciclo invernale del Cineforum al Teatro delle Arti a Gallarate
Cinque pellicole di qualità, tutte proposte in doppia proiezione commentata. Un giro del mondo attraverso il cinema contemporaneo
Prende il via giovedì 15 gennaio il nuovo ciclo invernale del Cineforum del Teatro delle Arti di Gallarate, in programma fino a metà febbraio 2026. Cinque appuntamenti, tutti di giovedì, dedicati al cinema d’autore contemporaneo, con proiezioni previste alle 15.00 e alle 21.00.
Come da tradizione, ogni film è in doppia proiezione: le proiezioni pomeridiane saranno introdotte dalla professoressa Cristina Boracchi o da don Andrea Florio, mentre quelle serali saranno introdotte e commentate da Gabriele Lingardi. L’abbonamento è valido sia per il ciclo pomeridiano sia per quello serale.
Dalla Palestina alla Venezia del Settecento, dal New England alla Romania in epoca comunista, un giro del mondo attraverso cinque pellicole di qualità.
I film in programma
Giovedì 15 gennaio – Tutto quello che resta di te
di Cherien Dabis – con Cherien Dabis e Saleh Bakri
Film firmato dalla regista e attrice Cherien Dabis, affiancata da Saleh Bakri, attore palestinese noto per il suo cinema impegnato e d’autore.
Un ritratto di famiglia che esamina il rapporto tra nonno, padre e figlio e l’eredità del trauma tramandato a ciascuno di loro.
Giovedì 22 gennaio – Primavera
di Damiano Michieletto – con Tecla Insolia e Michele Riondino
Un’opera diretta da Damiano Michieletto, regista conosciuto soprattutto per il suo lavoro nel teatro e nell’opera lirica.
Venezia, 1716. Cecilia è un’orfana che la madre ha affidato all’Ospedale della Pietà, e come le altre ospiti dell’istituto ha imparato a leggere, scrivere e soprattutto suonare uno strumento musicale, nel suo caso il violino. Le musiciste più dotate dell’orfanotrofio si esibiscono in pubblico dietro ad una grata perché non possono farsi vedere in volto, e sono di fatto prigioniere finché non vengono date in sposa a qualche pretendente disposto a pagare una cospicua dote all’istituzione…
Giovedì 29 gennaio – La grazia
di Paolo Sorrentino – con Toni Servillo e Anna Ferzetti
Nuovo film di Paolo Sorrentino, che torna a dirigere Toni Servillo, suo storico interprete, affiancato da Anna Ferzetti.
Ritratto immaginario di Mariano De Santis, Presidente della Repubblica alla fine del mandato. Tra dilemmi morali sulle grazie e vita privata, dovrà scegliere.
Giovedì 5 febbraio – L’anno nuovo che non arriva
di Bogdan Mureșanu – con Adrian Vancica e Nicoleta Hâncu
Film del regista rumeno Bogdan Mureșanu: l’opera si colloca nell’ambito del cinema romeno contemporaneo, spesso attento ai cambiamenti sociali e al racconto della quotidianità. Il dramma di alcune famiglie che affrontano la rivoluzione in Romania del 1989.
Giovedì 12 febbraio – Father Mother Sister Brother
di Jim Jarmusch – con Cate Blanchett e Adam Driver
Film diretto da Jim Jarmusch, autore di riferimento del cinema indipendente internazionale, che torna a lavorare con Adam Driver, affiancato da Cate Blanchett. Il titolo richiama esplicitamente i legami familiari, tema ricorrente nel cinema del regista, affrontato spesso con uno stile minimale e contemplativo, in tre distinti capitoli, in parte collegati.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.