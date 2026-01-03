Varese News

Dialetto castronnese, un patrimonio da riscoprire

Mercoledì 14 gennaio alle 21 a Materia un incontro con Carlo Colli e Maurizio Valli tra parole, proverbi e memoria locale

Materia

Parole che raccontano un territorio, modi di dire che custodiscono una storia collettiva e un patrimonio linguistico che rischia di scomparire. Mercoledì 14 gennaio alle ore 21 è in programma una serata dedicata al dialetto castronnese, intitolata “Ciöra cume l’aqua dul cudè – Il dialetto una lingua che scompare?”, con Carlo Colli e Maurizio Valli.

L’incontro propone un viaggio nel cuore dell’identità locale attraverso la lingua parlata per generazioni a Castronno e nei suoi dintorni. Colli e Valli guideranno il pubblico alla scoperta di un patrimonio composto da oltre 500 vocaboli e 350 modi di dire, tra parole, proverbi e riferimenti alla storia e alla vita quotidiana del territorio.

Al centro della serata il valore del dialetto come strumento di memoria e appartenenza, ma anche la riflessione sul suo futuro in un contesto in cui l’uso quotidiano si va progressivamente riducendo.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno. 

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 03 Gennaio 2026
