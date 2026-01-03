Dialetto castronnese, un patrimonio da riscoprire

Parole che raccontano un territorio, modi di dire che custodiscono una storia collettiva e un patrimonio linguistico che rischia di scomparire. Mercoledì 14 gennaio alle ore 21 è in programma una serata dedicata al dialetto castronnese, intitolata “Ciöra cume l’aqua dul cudè – Il dialetto una lingua che scompare?”, con Carlo Colli e Maurizio Valli.

L’incontro propone un viaggio nel cuore dell’identità locale attraverso la lingua parlata per generazioni a Castronno e nei suoi dintorni. Colli e Valli guideranno il pubblico alla scoperta di un patrimonio composto da oltre 500 vocaboli e 350 modi di dire, tra parole, proverbi e riferimenti alla storia e alla vita quotidiana del territorio.

Al centro della serata il valore del dialetto come strumento di memoria e appartenenza, ma anche la riflessione sul suo futuro in un contesto in cui l’uso quotidiano si va progressivamente riducendo.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.