Esplosioni sul Venezuela, Maduro denuncia: “Aggressione americana”

Almeno sette violente esplosioni hanno devastato aree strategiche della capitale venezuelana portando il presidente Maduro a denunciare una vera e propria aggressione militare guidata dagli USA

nicolas maduro venezuela

Il Venezuela si è risvegliato oggi, sabato 3 gennaio, sotto il rumore di esplosioni. Secondo quanto riportato da ANSA, la capitale Caracas è stata scossa da una serie di violente deflagrazioni che hanno colpito diversi punti strategici della città.

Secondo le prime ricostruzioni dei media locali e internazionali, si sarebbero verificate almeno sette esplosioni su vasta scala nel centro della capitale venezuelana. Il presidente Nicolás Maduro ha reagito definendo l’accaduto come una «gravissima aggressione militare» condotta direttamente dagli Stati Uniti.

La situazione è seguita con massima attenzione anche a Roma. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che l’Italia sta monitorando costantemente l’evolversi dei fatti a Caracas, sottolineando che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è costantemente informata sulla gravità della situazione. La preoccupazione principale riguarda la sicurezza della numerosa comunità italiana residente nel Paese sudamericano.

Pubblicato il 03 Gennaio 2026
