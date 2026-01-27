Fiaip Varese analizza il fisco immobiliare 2026: regole più stabili dopo anni di cambiamenti

Fiaip Varese ha promosso un evento formativo dedicato alle novità concrete del Fisco Immobiliare 2026 introdotte dalla Legge di Bilancio. L’iniziativa, che si è tenuta a Villa Cagnola a Gazzada Schianno, ha rappresentato il primo corso dell’anno per la federazione provinciale e ha registrato una partecipazione particolarmente elevata, a conferma dell’interesse verso un tema che incide direttamente sulle scelte immobiliari dei consumatori e sull’operatività degli agenti.

Relatore dell’incontro è stato il commercialista Nicola Mastroianni, che ha analizzato in modo sistematico le principali disposizioni fiscali in vigore dal 2026, evidenziando sia gli elementi di continuità sia le novità di maggiore impatto.

Dopo due anni caratterizzati da frequenti modifiche normative, il quadro delineato dalla Legge di Bilancio 2026 segna una fase di maggiore stabilizzazione delle regole, offrendo riferimenti più chiari per il mercato immobiliare.

Nel corso della relazione sono stati approfonditi i bonus edilizi confermati, le modalità di estromissione agevolata degli immobili, la rottamazione delle cartelle esattoriali, la disciplina delle locazioni brevi e le agevolazioni prima casa. Ampio spazio è stato riservato anche al credito d’imposta, alla tassazione delle plusvalenze immobiliari e alla riforma delle donazioni, oggetto di un intervento normativo rilevante dopo 84 anni, che incide sulla circolazione degli immobili provenienti da donazione.

L’esposizione è stata seguita da una fase di confronto diretto con i partecipanti, che ha consentito di approfondire casi pratici e aspetti applicativi. Ad aprire i lavori è stata la presidente provinciale di Fiaip Varese, Isabella Tafuro, che ha sottolineato il valore della formazione continua come strumento indispensabile per interpretare correttamente le norme fiscali e trasferire informazioni affidabili ai consumatori.

Nel corso dell’evento sono intervenuti anche il presidente regionale di Fiaip Lombardia, Luca Simioni, e Lorenzo Balbo, neo delegato provinciale alla Formazione, Cultura Immobiliare e Certificazione, che ha annunciato i prossimi appuntamenti formativi: il 26 febbraio un incontro dedicato al public speaking e il 25 marzo un approfondimento sul tema dell’antiriciclaggio con l’esperto Armando Barsotti.

A margine dell’incontro è stato inoltre presentato l’accordo di sostegno di Fiaip Varese ai progetti dell’Associazione La Cicogna di Cassano Magnago, in collaborazione con la Fondazione Giacomo Ascoli, attiva da anni a supporto dei giovani malati oncologici e delle loro famiglie. L’iniziativa ha raccolto la piena adesione della presidente Isabella Tafuro, della delegata alle Politiche Giovanili Sara Frontini e della responsabile dell’associazione, Viviana Bollini.