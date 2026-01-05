Fotografia protagonista a Luino: sabato 17 gennaio l’esposizione di ExpoPhoto

L’arte della fotografia torna protagonista a Luino con un evento che promette di offrire sguardi inediti sulla realtà che ci circonda. Sabato 17 gennaio 2026, la Biblioteca Civica ospiterà l’esposizione fotografica intitolata «Il mondo come lo vediamo noi», una mostra collettiva che mette a confronto la sensibilità e l’obiettivo di tre diversi autori.

Tre sguardi sul mondo

L’iniziativa, curata da ExpoPhoto61, vedrà protagonisti Elena Impe, Alberto Crugnola e Martina D’Orazio. I tre fotografi presenteranno i propri lavori negli spazi di Villa Hussy, offrendo ai visitatori un viaggio visivo attraverso interpretazioni personali del quotidiano e della natura. L’esposizione si propone come un momento di condivisione culturale per la cittadinanza, valorizzando la fotografia come strumento d’autore capace di raccontare storie e catturare emozioni.

Orari e informazioni

La mostra sarà aperta al pubblico per l’intera giornata di sabato, con orario continuato dalle 9.00 alle 16.30. L’appuntamento è fissato presso la biblioteca di Luino, situata in piazza Risorgimento 2. L’ingresso è libero e rappresenta un’ottima occasione per scoprire il talento di artisti locali in un contesto storico di grande pregio.