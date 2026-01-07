Freddo record in Lombardia: –22 °C a Livigno, gelo anche in pianura. Varesotto sotto zero

Varese News

Il freddo intenso è tornato protagonista in Lombardia, con un’ondata gelida che ha portato le temperature ben al di sotto delle medie stagionali, toccando valori che non si registravano da anni. A segnalarlo è la rete di monitoraggio di Arpa Lombardia, che nelle ultime ore ha registrato punte di -22 °C a Livigno (SO), a 1850 metri di quota: si tratta del valore più basso dal 2019.

Valfurva a -18, Sondrio e Varese sottozero

Freddo pungente anche a Santa Caterina Valfurva (SO), dove si sono toccati i -18 °C, e a Bormio (SO), scesa a -10 °C. Ma le temperature glaciali non hanno risparmiato nemmeno la pianura, dove nella mattinata di martedì 7 gennaio si sono registrati valori tra i -5 °C e i -8 °C, in particolare a nord-ovest di Milano.

Tra i capoluoghi di provincia, i dati più significativi arrivano da Sondrio con -9 °C e Varese con -5 °C, a conferma di un raffreddamento diffuso e incisivo in tutta la regione.

Le previsioni: freddo stabile, poi un graduale rialzo

Nei prossimi giorni, secondo le previsioni, continueranno le gelate notturne e nelle prime ore del mattino anche in pianura, con un lieve aumento delle temperature a partire dalle Alpi. Il clima rimarrà asciutto, ma tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio non sono escluse deboli nevicate sui rilievi alpini.

Un possibile cambiamento è atteso intorno alla metà del mese, quando un mutamento della circolazione atmosferica potrebbe riportare precipitazioni più consistenti, con piogge e nevicate anche diffuse.

Pubblicato il 07 Gennaio 2026
