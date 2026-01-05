Handling in rivolta: sciopero a Malpensa e Linate il 9 gennaio contro i mancati rinnovi

Venerdì 9 gennaio 2026 si preannuncia una giornata difficile per il trasporto aereo. È stato infatti proclamato il primo sciopero nazionale dei lavoratori dell’handling, che incroceranno le braccia per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo nazionale e migliori condizioni salariali e normative. La mobilitazione, indetta dalla Cub Trasporti Lombardia, si svolgerà dalle ore 13.00 alle ore 17.00, mentre per i dipendenti di Airport h la protesta è estesa all’intera giornata.

Le ragioni della protesta

Al centro della vertenza ci sono diverse richieste economiche e sociali: i sindacati chiedono aumenti salariali che coprano l’inflazione reale, la stabilizzazione dei lavoratori precari e il riconoscimento di maggiori tutele per il lavoro domenicale. Tra i punti caldi della piattaforma rivendicativa figurano anche il riconoscimento del cosiddetto «tempo tuta», l’aumento dei buoni pasto a 10 euro e il rispetto delle norme sulla sicurezza, compreso il lavaggio dei dispositivi di protezione individuale a carico delle aziende.

Scontro con le aziende

La mobilitazione nasce da un muro contro muro con le controparti. Secondo la Cub Trasporti, Assohandler e le società del settore si rifiuterebbero di trattare sulla piattaforma inviata, tentando anzi di sottoscrivere accordi definiti «a perdere» che non rispetterebbero nemmeno i recenti orientamenti della magistratura su arretrati e differenze retributive. Lo sciopero di venerdì rappresenta dunque un’accelerazione necessaria, secondo i promotori, per costringere le aziende a sedersi al tavolo delle trattative e sbloccare una situazione ormai insostenibile per gli operatori di terra.