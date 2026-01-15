I Volontari del Sollievo a radio Materia: quando l’auto diventa un luogo di cura e di racconto
Una storia che mette al centro l’ascolto, l'impegno e il bisogno di aiutare l'altro. L'intervista del presidente Luigi Pinciroli a Radio Materia
«L’associazione è nata perché ci siamo accorti che molte persone anziane o con disabilità non avevano la possibilità fisica di raggiungere ospedali e cliniche», spiega il presidente Luigi Pinciroli, ospite della nuova puntata della trasmissione Soci All Time, realizzata con Csv Insubria e in diretta su Radio Materia tutti i giorni.
Tra le realtà ospitate a passare i Volontari del Sollievo, associazione nata a Busto Arsizio nei primi anni duemila e raccontata dal presidente.
Oggi i Volontari del Sollievo garantiscono trasporti sanitari gratuiti in tutta la Lombardia – e, quando serve, anche oltre – senza chiedere nulla a chi viene accompagnato: «Il nostro servizio è gratuito per statuto. Se una persona può dare qualcosa, lo fa, se non può, non le chiediamo nulla e va bene così», spiega Pinciroli.
Una realtà che ha conosciuto momenti difficili, dalla crisi economica al Covid, ma che continua a reggersi su una rete di volontari, storie e relazioni umane profonde.
«In macchina si parla, si crea un legame. Non trasportiamo solo persone, ma storie», racconta il presidente, ricordando episodi di solidarietà che si trasformano in catene di aiuto reciproco.
Oggi la sfida più grande è quella burocratica e tecnologica: «Per una piccola associazione come la nostra, il digitale è diventato un ostacolo enorme. Il nostro sogno è trovare una persona che ci aiuti in ufficio, qualcuno che sappia muoversi tra computer e pratiche».
Radio Materia diventa così un luogo di racconto, ma anche di appello, di connessione, di comunità. Un microfono acceso sulla provincia di Varese, per dare spazio a tutte le realtà associative.
Per maggiori informazioni sulle attività e sul supporto che si può dare all’associazione è possibile consultare il sito cliccando qui o contattare il numero 0331 341261.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.