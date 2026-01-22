Il 2026 di Alessio Rovera decolla da Daytona con la nuova versione della Ferrari 296

Anno nuovo, vita vecchia: il 2026 di Alessio Rovera riparte da Daytona, consueto appuntamento di inizio stagione che il pilota di Varese utilizzerà come esordio già di alto profilo. Rovera, che è stato confermato tra i piloti ufficiali Ferrari e sarà di nuovo al via del mondiale WEC nella categoria delle Gran Turismo, è pronto ad affrontare la 24 Ore di Daytona, evento prestigioso e apertura del campionato IMSA, la serie nordamericana di endurance.

In Florida Rovera ritrova i “vecchi amici” del team Triarsi Competizione, la stessa squadra con cui ha già affrontato Daytona negli ultimi tre anni: insieme ad Alessio ci saranno tre piloti di valore come James Calado, Miguel Molina (entrambi titolari del Cavallino Rampante tra le Hypercar) e Riccardo Agostini, che ha condiviso tanti duelli in pista con il varesino, non solo sui circuiti italiani.

Il quartetto di Triarsi Competizione potrà sfruttare le qualità della Ferrari 296 GT3 Evo, l’ultima versione della vettura supersportiva di Maranello (in questo caso con il numero 033) che proprio Rovera ha contribuito a sviluppare in pista e ora porta all’esordio competitivo. Come di consueto, i partecipanti alla 24 Ore hanno affrontato il ROAR, i test che precedono la gara sul celebre “triovale” di Daytona: «Abbiamo provato diverse soluzioni per la 296 GT3 Evo, che rappresenta più di un’evoluzione rispetto alla versione precedente – spiega Alessio alla vigilia – Contiamo molto sulle novità e modifiche apportate, ma proprio per questi cambiamenti e per il fatto che nei test le condizioni della pista mutavano di continuo tra i vari turni ci sono ancora dei dettagli da scoprire o rifinire e dovremo proseguire il lavoro nelle prove libere».

Nelle sue partecipazioni precedenti, il campione di Casbeno non è mai salito sul podio: uno stimolo ulteriore per provare a lasciare il segno in questa occasione. «Ci siamo fatti un’idea di massima su quali saranno i rivali di maggior riferimento, anche se alla vigilia di una endurance particolare come Daytona restano tanti punti di domanda e ci si può aspettare di tutto. La chiave sarà reggere e rimanere in lizza fino alle ultime due ore, che in definitiva sono quelle che contano. Personalmente sono davvero contento di poter competere per la prima volta in GTD Pro in questa gara, è un inizio di stagione importante non solo per la nuova Ferrari e sarà fondamentale riuscire a dare il massimo contributo alla squadra».

Alla 24 Ore sono iscritte 60 vetture tra le varie categorie in cui è suddivisa la gara: come detto la Ferrari 033 di Triarsi Competizione è iscritta in classe GTD Pro insieme ad altre 14 vetture. Le prove libere scattano giovedì 22 alle 16.05 ora italiana mentre le qualifiche iniziano a partire dalle 20.10. Quindi FP2 notturne e poi FP3 venerdì. Sabato 24 gennaio alle 19.40 italiane il via della gara, con diretta integrale prevista su Imsa.tv. (sito della serie) e il canale ufficiale YouTube.