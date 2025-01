Semaforo verde per il 2025 di Alessio Rovera: si parte con la 24 Ore di Daytona

Prende il via dal celebre ovale di Daytona, in Florida, la stagione 2025 di Alessio Rovera, il pilota varesino della Ferrari reduce da un’annata 2024 in cui ha conquistato ben due titoli: la Endurance Cup del GT World Challenge e la Pro-Am di classe LMP2 nelle European Le Mans Series.

Negli Stati Uniti il talento di Casbeno, 29 anni, vestirà la livrea del team Triarsi Competizione e guiderà una Ferrari 296 GT3 condivisa con i compagni di squadra Onofrio Triarsi, Charlie Scardina ed Eddie Cheever Jr., figlio “dell’americano di Roma” protagonista per tanti anni in Formula Uno. La rossa di Rovera sarà caratterizzata dal numero 023 ed è iscritta in classe GTD per una gara valida come primo round della serie americana IMSA.

Per il varesino si tratta della terza partecipazione consecutiva alla 24 Ore di Daytona: la gara vera andrà in scena il 25-26 gennaio ma sarà anticipata come di consueto in questo weekend dalla cosiddetta “Roar before the 24”, il prologo che prevede una serie di test ufficiali e le qualifiche per la corsa lunga un giorno.

La concorrenza è alta: in classe GTD sono iscritte ben 22 vetture mentre il totale degli equipaggi nella entry list ammonta addirittura a 61: con una pista che misura 5,7 chilometri con forma triovale, il traffico sarà senza dubbio una delle variabili più rilevanti dell’intera competizione. Per Rovera la 24 Ore sarà solo un assaggio di una prima parte di stagione impegnativa che prevede successive trasferte in Australia e negli Emirati Arabi.

«In questa breve pausa invernale ho potuto allenarmi come volevo, anche al simulatore, e quindi mi sento prontissimo a tornare in pista – spiega Rovera – Ci attende un avvio 2025 davvero intenso; a Daytona in squadra si aggiunge Cheever jr. e il resto del team è lo stesso degli ultimi anni: credo ci sia tutto per poter fare una buona prestazione. Durante il “Roar” cercheremo di prepararci al meglio in vista di questo primo round: devo dire che in passato nell’IMSA non siamo mai stati particolarmente fortunati, spero che quest’anno tutto possa girare per il verso giusto».