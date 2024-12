Tra mille colpi di scena, Alessio Rovera trionfa nel GT World Challenge

Le gare di durata tolgono e danno tutto, nell’arco di tante ore durante le quali si accumulano i colpi di scena. La “6 Ore di Jeddah”, ultimo atto del GT World Challenge Europe non ha fatto eccezione e si è concluso in gloria per i colori varesini e quelli della Ferrari. Alessio Rovera, insieme ad Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon, ha vinto il titolo della serie dedicata ai bolidi gran turismo dopo una gara incredibile.

La Ferrari 296 GT3 numero 51 ha concluso la gara in terza posizione (dietro alla Mercedes #48 di Auer, Morad, Engel e alla Lamborghini #163 di Perera, Mapelli, Pepper), precedendo gli equipaggi ancora in lizza per il titolo. La rossa di Maranello aveva ottenuto la pole position ma è stata costretta a una rimonta incredibile dopo un altrettanto incredibile errore al termine del primo stint effettuato da Rovera.

Al rientro ai box il varesino (incolpevole) si è trovato la piazzola occupata dalle altre vetture del team AF Corse e ha perso circa mezzo minuto. Da quel momento la gara è stata tutta in salita anche se il bello dell’endurance è proprio il tempo a disposizione per recuperare. E così è stato, con Rigon e lo stesso Rovera che hanno recuperato numerose posizioni a suon di sorpassi prima di cedere il volante a Pier Guidi per l’ultimo, lungo stint di gara.

Il piemontese ha dovuto scontare un’ulteriore penalità per un track limit ma al momento dell’ingresso di una safety car ha portato la Ferrari al sesto posto con poco più di 20′ sul cronometro. Minuti da infarto, quelli a Jeddah, e a 11′ dallo scadere della gara Pier Guidi ha acciuffato il terzo posto che, unito alle posizioni delle vetture rivali, ha significato essere in testa al mondiale. Nel finale il ferrarista ha evitato errori regalando un titolo clamoroso al cavallino rampante.

Quello ottenuto a Jeddah è il primo trionfo in GTWC per Rovera che quest’anno si era già imposto con un prototipo Oreca 07-Gibson nella LMP2 Pro-Am delle Elms. Una doppietta straordinaria per il 29enne di Casbeno sempre più punto di riferimento per la Ferrari in ambito Gran Turismo.

«Fino all’ultimo giro sono stato con il fiato sospeso in attesa della bandiera a scacchi – ha detto Alessio – Mai nella mia carriera un terzo posto è stato così dolce. Per me è il primo titolo nel GTWC e l’abbiamo meritato: nel corso dell’anno la 296 GT3 è stata fantastica e sia la squadra sia noi piloti abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Questo finale è stato incredibile, alla fine l’obiettivo è stato centrato e non è facile trovare tutte le parole per descrivere questa magnifica sensazione».