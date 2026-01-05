Il diesel torna più caro della benzina: accise e biocarburanti spingono i prezzi
La svolta è legata alla scelta fiscale con cui il governo ha eliminato il vantaggio storico del diesel, la rimodulazione ha spostato una parte del prelievo dal carburante “verde” al gasolio
Il diesel torna a costare più della benzina per la prima volta dal febbraio 2023, spinto soprattutto dal riallineamento delle accise tra i due carburanti. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana su circa 20mila impianti, il prezzo medio nazionale in modalità self è salito a 1,666 euro al litro per il gasolio, contro 1,650 euro per la benzina.
La svolta è legata alla scelta fiscale con cui il governo ha eliminato il vantaggio storico del diesel, presentandola come un intervento contro i “sussidi ambientalmente dannosi”. In pratica, la rimodulazione ha spostato una parte del prelievo dal carburante “verde” al gasolio: l’accisa sulla benzina è stata ridotta, mentre quella sul diesel è stata aumentata in misura equivalente.
Il taglio dell’accisa ha portato la benzina su livelli che non si vedevano dal dicembre 2022. Ma resta il punto, segnalato dalle associazioni dei consumatori, della velocità con cui gli sconti fiscali arrivano effettivamente ai distributori e quindi ai prezzi finali: negli ultimi mesi, osservano, i rincari si sono spesso trasferiti rapidamente alla pompa, mentre i ribassi hanno avuto tempi più incerti.
Sullo scenario hanno pesato anche altri fattori, tra cui l’aumento della quota obbligatoria di biocarburanti, che può incidere sul costo di miscelazione, e l’andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, capaci di compensare o amplificare l’effetto tasse nel giro di pochi giorni.
