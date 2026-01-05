Impronte e segreti del bosco: un corso con Marco Colombo al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta

Il naturalista e fotografo guiderà una giornata immersiva dedicata all’interpretazione di impronte tane e resti per scoprire la vita degli animali che popolano i nostri boschi

Imparare a leggere i messaggi nascosti tra le foglie e il fango, trasformando una semplice passeggiata nel bosco in un’indagine naturalistica. È questo l’obiettivo del corso «I segreti delle tracce animali», che si terrà sabato 31 gennaio presso il Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta ad Appiano Gentile e Tradate. A guidare i partecipanti sarà Marco Colombo, naturalista e fotografo di fama nazionale, che svelerà l’arte del tracking per riconoscere il passaggio della fauna selvatica.

Una giornata tra teoria e pratica

Il programma della giornata è pensato per chiunque voglia guardare la natura con occhi nuovi. Si inizierà alle ore 9.00 con una lezione teorica in aula per apprendere i fondamenti dell’interpretazione: non solo impronte, ma anche penne, tane, resti di pasti e altri segni meno evidenti. Successivamente, il gruppo si sposterà all’esterno per una facile escursione lungo i sentieri del Parco Pineta, dove sarà possibile mettere in pratica le nozioni acquisite osservando dal vivo le tracce lasciate dagli animali che abitano l’area protetta.

Come partecipare

L’attività, che si concluderà intorno alle ore 16.00, si svolgerà anche in caso di pioggia (condizione spesso ideale per trovare impronte fresche nel fango). La quota di partecipazione è di 50 euro e comprende l’intera giornata di formazione; i partecipanti dovranno provvedere autonomamente al pranzo al sacco. Per garantire la qualità dell’esperienza, i posti sono limitati: le prenotazioni e il pagamento possono essere effettuati direttamente sul sito ufficiale del Centro Didattico Scientifico.

PER ISCRIVERSI