Varese News

Lombardia

In migliaia alla manifestazione No Ice a Milano. Majorino: “La migliore cerimonia di apertura”

Tantissimi fischietti, cartelli ironici, bandiere della pace e messaggi di solidarietà con Minneapolis: in migliaia hanno protestato in piazza contro la presenza degli agenti americani dell'Ice

Milano - Manifestazione No Ice

E’ andata oltre le aspettative degli organizzatori: alla manifestazione No Ice di oggi pomeriggio a Milano indetta da Anpi, partiti del centro sinistra, sindacati e associazioni hanno partecipato migliaia di persone. Oltre 10mila secondo gli organizzatori.

Galleria fotografica

La manifestazione No Ice a Milano 4 di 20
Milano - Manifestazione No Ice
Milano - Manifestazione No Ice
Milano - Manifestazione No Ice
Milano - Manifestazione No Ice

Iniziata in piazza XXV Aprile la manifestazione ha assunto dimensioni che sono andate oltre la piazza e si è trasformata in un corteo. Tantissimi i manifestanti muniti di fischietti, come a Minneapolis, per dire no alla presenza degli agenti della polizia anti immigrazione statunitense che da settimane è al centro delle proteste in diverse città americane, soprattutto dopo le uccisioni in strada di Renee Good e Alex Pretti.

E come in America i manifestanti si sono scatenati con cartelli e gli slogan, dagli inevitabili No Ice e Ice Out a quelli più fantasiosi: “Il solo Ice che voglio è nel mio the alla pesca” (molto usato anche nella variante “spritz”), dall’internazionale “Make America civilized again” fino al meneghino “Nazi Ice foeura di ball”. Tanti anche i messaggi di solidarietà con i cittadini di Minneapolis ancora in piazza dopo settimane di assedio degli agenti mandati da Trump.

Tantissime le bandiere della pace e quelle di partiti, sindacati e associazioni. Alla manifestazione “chiamata” da Anpi e Pd, hanno aderito rappresentanti dei Giovani Democratici, del Movimento 5 Stelle, di Arci, dei Sentinelli, di Avs, del Patto Civico, e della Cgil, ma anche di tante associazioni cittadine.

Soddisfazione tra gli organizzatori, a partire dal consigliere regionale del Pd Pierfrancesco Majorino: «La migliore cerimonia di apertura», ha scritto sui suoi social, facendo riferimento all’imminente cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali.

 

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

La manifestazione No Ice a Milano 4 di 20
Milano - Manifestazione No Ice
Milano - Manifestazione No Ice
Milano - Manifestazione No Ice
Milano - Manifestazione No Ice

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.