In migliaia alla manifestazione No Ice a Milano. Majorino: “La migliore cerimonia di apertura”
Tantissimi fischietti, cartelli ironici, bandiere della pace e messaggi di solidarietà con Minneapolis: in migliaia hanno protestato in piazza contro la presenza degli agenti americani dell'Ice
E’ andata oltre le aspettative degli organizzatori: alla manifestazione No Ice di oggi pomeriggio a Milano indetta da Anpi, partiti del centro sinistra, sindacati e associazioni hanno partecipato migliaia di persone. Oltre 10mila secondo gli organizzatori.
Iniziata in piazza XXV Aprile la manifestazione ha assunto dimensioni che sono andate oltre la piazza e si è trasformata in un corteo. Tantissimi i manifestanti muniti di fischietti, come a Minneapolis, per dire no alla presenza degli agenti della polizia anti immigrazione statunitense che da settimane è al centro delle proteste in diverse città americane, soprattutto dopo le uccisioni in strada di Renee Good e Alex Pretti.
E come in America i manifestanti si sono scatenati con cartelli e gli slogan, dagli inevitabili No Ice e Ice Out a quelli più fantasiosi: “Il solo Ice che voglio è nel mio the alla pesca” (molto usato anche nella variante “spritz”), dall’internazionale “Make America civilized again” fino al meneghino “Nazi Ice foeura di ball”. Tanti anche i messaggi di solidarietà con i cittadini di Minneapolis ancora in piazza dopo settimane di assedio degli agenti mandati da Trump.
Tantissime le bandiere della pace e quelle di partiti, sindacati e associazioni. Alla manifestazione “chiamata” da Anpi e Pd, hanno aderito rappresentanti dei Giovani Democratici, del Movimento 5 Stelle, di Arci, dei Sentinelli, di Avs, del Patto Civico, e della Cgil, ma anche di tante associazioni cittadine.
Soddisfazione tra gli organizzatori, a partire dal consigliere regionale del Pd Pierfrancesco Majorino: «La migliore cerimonia di apertura», ha scritto sui suoi social, facendo riferimento all’imminente cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali.
