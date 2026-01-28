Varese News

Incidente stradale a Mozzate, tre persone ferite

È accaduto poco dopo le 18 tra via Santa Maria e via Guffanti, la strada per Limido Comasco, appena fuori dal centro

Incidente stradale nella serata di mercoledì a Mozzate, all’incrocio tra la via Guffanti e via Santa Maria.
È avvenuto poco dopo le 17, lungo la via principale che esce da Mozzate verso Limido Comasco. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, due ambulanze di Croce Azzurra Cadorago e Croce Rossa Varese, oltre a un’automedica, per soccorrere tre persone, vale a dire un bambino di dieci anni e due uomini di 47 e 53 anni.

Secondo una prima valutazione almeno due persone sono rimaste ferite, ma non sono in pericolo di vita.

 

Pubblicato il 28 Gennaio 2026
