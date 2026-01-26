Kastritis dopo il colpaccio: «Vittoria fondamentale, ora massima continuità»

Una prova di forza, nervi e carattere. La Pallacanestro Varese espugna il Forum, battendo l’Olimpia Milano grazie a un secondo tempo dominato sotto il profilo dell’intensità e della tenuta difensiva. Una vittoria di prestigio che porta la firma di coach Ioannis Kastritis, capace di trasmettere alla squadra la giusta carica negli spogliatoi dopo un primo tempo complicato.

KASTRITIS 1 – «Vincere in trasferta contro una squadra di Eurolega è una soddisfazione enorme. Il primo tempo non è stato all’altezza, non riuscivamo a mettere in pratica il nostro piano partita. Ma nella seconda metà siamo stati quasi perfetti: abbiamo controllato i rimbalzi e preso in mano il ritmo della sfida».

KASTRITIS 2 – «Dopo i primi due minuti del terzo quarto abbiamo capito che, continuando a difendere con quell’energia e lottando su ogni pallone, l’avremmo portata a casa. Abbiamo fatto scelte offensive molto intelligenti e devo dare grande merito ai ragazzi per come hanno interpretato i momenti decisivi».

KASTRITIS 3 – «Quello che abbiamo fatto vedere nel secondo tempo non deve essere un caso isolato, ma il nostro standard di riferimento. Lo vedo ogni giorno durante gli allenamenti, ora sappiamo di poterlo fare anche contro le grandi. Da qui in avanti non ci sono scuse: dobbiamo avere questa costanza».

KASTRITIS 4 – «I nostri tifosi sono stati fantastici per tutti i quaranta minuti, siamo davvero felici di aver regalato loro questa grande gioia».

KASTRITIS 5 – «Non c’è stato un momento in particolare, ci sono stati 2-3 minuti nel terzo quarto in cui abbiamo difeso molto bene e lottato a rimbalzo con grane energia e questo ci ha portato ad acquisire consapevolezza e fiducia».

POETA 1 – «Abbiamo fatto una bruttissima partita. Siamo in un momento in cui abbiamo perso fiducia, cominciamo bene le partite, facciamo bene fino a un punto ma poi ci disuniamo. È successo in settimana e dobbiamo trovare una soluzione».

POETA 2 – «Abbiamo giocato troppo “hero-ball”. Dobbiamo uscire da questa bruttta settimana ritrovando fiducia, che è ciò che aveva caratterizzato l’ultimo mese e mezzo. Abbiamo incassato tre sconfitte allo stesso modo, andando avanti per trenta minuti e perdendo nel finale».

MOORE 1 – «Dovevamo solo giocare come una squadra. Era fondamentale reggere bene in difesa e giocare duro, duro, duro. Voglio dire, ci alleniamo con forza ogni giorno quindi è bello giocare contro qualcun altro. Farlo con questi ragazzi è fantastico».

MOORE 2 – «Il mio canestro dopo due errori? Ci metto tanto impegno, provengo da quella scuola di pensiero. Tutti gli allenatori che ho avuto al college mi hanno mostrato come giocare, con un po’ di spavalderia e un tanto impegno.

MOORE 3 – «I tifosi sono fantastici. Cammino per la città, vado dal panettiere o in un bar, mi dimostrano affetto ogni volta che mi vedono dopo la partita, tra autografi e bei momenti. Probabilmente è uno dei migliori pubblici in cui abbia mai giocato, quindi voglio solo ringraziarli per avermi fatto sentire la loro voce».