Varese News

Gallarate/Malpensa

La fede persa a Gallarate riconsegnata nelle mani della proprietaria

Il lettore che aveva lanciato l'appello attraverso Varesenews ha comunicato che tutto è finito nel modo migliore. In soli due giorni

fede ritrovata

La fede smarrita a Gallarate due giorni fa è tornata nelle mani di chi l’aveva persa. Riconsegnata da “Supermax”, il lettore di Varesenews che si era rivolto al nostro giornale per lanciare un appello.

«Con enorme soddisfazione Supermax (che non è un Supereroe ma adora il personaggio dei Fumetti),grazie al vostro Annuncio, ha riconsegnato la Fede Nuziale trovata per strada e persa dalla signora, che il 30 Ottobre 2025 ha festeggiato i 60 anni di matrimonio con Pasquale» ci scrive il lettore Macx.

«Con umorismo dico: non bisogna mai perdere la fede… oppure bisogna ritrovarla». Ad accompagnare il messaggio c’è la foto della riconsegna.
«Con poco si può fare tanto. Grazie per l’aiuto».

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.