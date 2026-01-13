La fede persa a Gallarate riconsegnata nelle mani della proprietaria
Il lettore che aveva lanciato l'appello attraverso Varesenews ha comunicato che tutto è finito nel modo migliore. In soli due giorni
La fede smarrita a Gallarate due giorni fa è tornata nelle mani di chi l’aveva persa. Riconsegnata da “Supermax”, il lettore di Varesenews che si era rivolto al nostro giornale per lanciare un appello.
«Con enorme soddisfazione Supermax (che non è un Supereroe ma adora il personaggio dei Fumetti),grazie al vostro Annuncio, ha riconsegnato la Fede Nuziale trovata per strada e persa dalla signora, che il 30 Ottobre 2025 ha festeggiato i 60 anni di matrimonio con Pasquale» ci scrive il lettore Macx.
«Con umorismo dico: non bisogna mai perdere la fede… oppure bisogna ritrovarla». Ad accompagnare il messaggio c’è la foto della riconsegna.
«Con poco si può fare tanto. Grazie per l’aiuto».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.