La fede persa a Gallarate riconsegnata nelle mani della proprietaria

La fede smarrita a Gallarate due giorni fa è tornata nelle mani di chi l’aveva persa. Riconsegnata da “Supermax”, il lettore di Varesenews che si era rivolto al nostro giornale per lanciare un appello.

«Con enorme soddisfazione Supermax (che non è un Supereroe ma adora il personaggio dei Fumetti),grazie al vostro Annuncio, ha riconsegnato la Fede Nuziale trovata per strada e persa dalla signora, che il 30 Ottobre 2025 ha festeggiato i 60 anni di matrimonio con Pasquale» ci scrive il lettore Macx.

«Con umorismo dico: non bisogna mai perdere la fede… oppure bisogna ritrovarla». Ad accompagnare il messaggio c’è la foto della riconsegna.

«Con poco si può fare tanto. Grazie per l’aiuto».