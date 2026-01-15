Le famiglie recuperano fiducia. Erogazioni dei mutui in crescita del 19%

Il mercato dei mutui in Italia conferma il trend positivo avviato nel 2024 e rafforzatosi nel corso del 2025. Secondo l’analisi di Kìron Partner spa, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, nel terzo trimestre dell’anno le famiglie italiane hanno ottenuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione pari a 12,8 miliardi di euro, con un incremento di quasi il 19% rispetto allo stesso periodo del 2024, pari a oltre 2 miliardi di euro in più,

Il dato trimestrale si inserisce in un quadro complessivo ancora più significativo: al 30 settembre 2025 l’ammontare totale delle erogazioni ha raggiunto i 40,6 miliardi di euro, in crescita del 32,8% su base annua. Una dinamica che conferma come la fase di recupero del credito ipotecario sia ormai strutturata e non più episodica.

Dopo l’avvio della risalita nel secondo trimestre 2024, il mercato ha toccato il picco nel primo trimestre 2025, con una crescita superiore al 50%. Nei mesi successivi l’espansione è proseguita con ritmi più contenuti ma comunque a doppia cifra. Alla base di questo andamento vi è innanzitutto un riequilibrio economico, favorito dal progressivo riallineamento al ribasso dei tassi di interesse, che ha reso più accessibile il credito alle famiglie.

Un contributo rilevante arriva anche dalle surroghe e sostituzioni, aumentate del 15,5% e pari al 9,5% delle operazioni complessive. Questo fenomeno riflette la scelta di molti mutuatari di passare dal tasso variabile al tasso fisso per ridurre l’esposizione alla volatilità dei mercati. Parallelamente, tornano a crescere i mutui per acquisto immobiliare, con un aumento del 19%, segnale di una rinnovata propensione all’investimento nella casa.

Guardando alla fine dell’anno, le stime indicano una possibile chiusura del 2025 con erogazioni complessive intorno ai 54 miliardi di eusi apre invece in uno scenario di maggiore stabilità monetaria, con tassi Bce più equilibrati, inflazione sotto controllo e un contesto che appare favorevole alla prosecuzione della crescita del mercato dei mutui alle famiglie. (fonte dati Kìron Partner spa)