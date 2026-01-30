Saronno
Libri e cagnolini timidi: sabato a Saronno il banchetto “Bibliopacav” del rifugio di Origgio
Il 31 gennaio dalle 15 in piazza Libertà il mercatino di libri usati organizzato da Progetto Pacav Spaventelli, associazione attiva con un rifugio a Origgio
Sabato 31 gennaio a partire dalle 15 piazza Libertà a Saronno ospiterà “Bibliopacav”, il banchetto benefico di libri usati organizzato da Progetto Pacav Spaventelli, il rifugio per animali abbandonati con sede a Origgio.
Il mercatino proporrà titoli di ogni genere – romanzi, gialli, fantasy, saggistica e libri per bambini – tutti disponibili con offerte accessibili. Il ricavato sarà interamente destinato al sostegno degli animali accolti presso il rifugio di Origgio, gestito dall’associazione che si devdica in particolare all’accoglienza di cani e gatti timidi e spaventati (da qui il nome).
«Ogni libro acquistato rappresenta un aiuto concreto per i nostri ospiti – dicono i volontari di Progetto Pacav Spaventelli – Il ricavato verrà usato per le spese veterinarie, il cibo e tutto ciò che serve per il benessere degli animali che accudiamo ogni giorno nel rifugio».
L’iniziativa è anche un’occasione per conoscere da vicino il lavoro dell’associazione, attiva da anni sul territorio nella protezione degli animali abbandonati, e per scoprire come contribuire al progetto attraverso il volontariato o l’adozione.