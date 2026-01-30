Libri e cagnolini timidi: sabato a Saronno il banchetto “Bibliopacav” del rifugio di Origgio

Sabato 31 gennaio a partire dalle 15 piazza Libertà a Saronno ospiterà “Bibliopacav”, il banchetto benefico di libri usati organizzato da Progetto Pacav Spaventelli, il rifugio per animali abbandonati con sede a Origgio.

Il mercatino proporrà titoli di ogni genere – romanzi, gialli, fantasy, saggistica e libri per bambini – tutti disponibili con offerte accessibili. Il ricavato sarà interamente destinato al sostegno degli animali accolti presso il rifugio di Origgio, gestito dall’associazione che si devdica in particolare all’accoglienza di cani e gatti timidi e spaventati (da qui il nome).

«Ogni libro acquistato rappresenta un aiuto concreto per i nostri ospiti – dicono i volontari di Progetto Pacav Spaventelli – Il ricavato verrà usato per le spese veterinarie, il cibo e tutto ciò che serve per il benessere degli animali che accudiamo ogni giorno nel rifugio».

L’iniziativa è anche un’occasione per conoscere da vicino il lavoro dell’associazione, attiva da anni sul territorio nella protezione degli animali abbandonati, e per scoprire come contribuire al progetto attraverso il volontariato o l’adozione.

