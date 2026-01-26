“L’Italia che piange” e le litografie inedite: un libro svela l’anima artistica di Bettino Craxi

Non un trattato politico, ma un viaggio estetico tra anfore, litografie e aneddoti privati. È questo il cuore di “Bettino Craxi – protagonista nell’arte”, il nuovo libro dell’autore bustocco Simone Merlotti in uscita tra fine febbraio e marzo per la Giorgio Grasso Editore.

L’opera promette di tracciare un profilo inedito dello statista, analizzandolo non attraverso i discorsi parlamentari, ma tramite la sua produzione artistica e il suo ruolo di raffinato committente.

Vasi, anfore e litografie: i tesori mai pubblicati

Il volume si presenta come un ibrido tra catalogo d’arte e piccolo romanzo, svelando materiali finora rimasti segreti. Tra le sezioni più attese: “L’Italia che piange”: una serie di anfore colorate a mano dallo stesso Craxi, di cui il libro pubblica immagini mai viste prima.

Le Cartelle Litografiche: un’analisi comparata della produzione grafica di Craxi con le opere di altri grandi maestri contemporanei.

Il Made in Italy del PSI: una raccolta di oggetti e icone commissionati dal segretario socialista a grandi nomi dell’arte e del design italiano per celebrare eventi storici del partito.

Firme di caratura internazionale

Il testo si avvale di collaborazioni di altissimo livello. La prefazione è affidata al Prof. Carmelo Strano, filosofo ed estetologo di chiara fama (già attivo alla Biennale di Venezia e fondatore di Natura Integrale con Pierre Restany). L’analisi tecnica della sezione dedicata ai vasi è invece curata dal Dott. Giorgio Gregorio Grasso, critico e storico dell’arte che riveste anche il ruolo di editore del volume.

L’iconografia è stata resa possibile grazie alla Fondazione Craxi, che ha fornito parte del materiale, e alla vasta collezione privata dello stesso Merlotti, che negli anni ha raccolto litografie, vasi e documenti originali.

L’autore: un collezionista diventato studioso

Simone Merlotti, già noto come romanziere con diverse opere all’attivo, ha trasformato la sua passione per la Pop Art e il collezionismo in una ricerca durata anni. «Scrivere questo lavoro è stata una grande soddisfazione – spiega l’autore – è il risultato di anni di studio su documenti e volumi che narrano la storia di Craxi, uniti alla custodia di oggetti preziosi che finalmente trovano una narrazione completa».

Verso la presentazione ufficiale

Mentre si attende l’arrivo del volume in libreria (previsto per la primavera 2026), Merlotti e l’editore sono già al lavoro per organizzare le presentazioni ufficiali. Richieste di patrocino sono state inviate agli Assessorati alla Cultura di Busto Arsizio, Varese e Milano, e non si esclude la partecipazione di importanti figure del panorama culturale e istituzionale nazionale.