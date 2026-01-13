Musica, cinema e la lettera N. I tre appuntamenti di martedì su Radio Materia
Ospite di Soci All Time il coro Anemone di Ispra, a seguire Paolo Castelli e la sua proposta di Busto Arsizio città del cinema Unesco e alle 21 musica e parole di Gian Paolo De Tomasi e la sua ABC
Tre nuovi appuntamenti su Radio Materia oggi, martedì, tra cori, cinema e la lettera N. Si parte alle 16,30 con il coro Anemone ospite di Soci All Time, alle 18 si prosegue con Paolo Castelli, docente dell’Istituto Cinematografico Antognoni di Busto Arsizio per concludere con il ritorno di ABC, la trasmissione condotta da Gian Paolo De Tomasi alle 21.
16,30 Soci All Time
Ospiti di oggi della trasmissione dedicata alle associazioni realizzata in collaborazione con CSV Insubria Elena e Dorelia, due componenti del coro Anemone,una formazione vocale femminile multiculturale con sede a Ispra. Composto da circa quattordici coriste di diverse nazionalità, il gruppo si distingue per un repertorio variegato che spazia dalla musica sacra al pop contemporaneo eseguito prevalentemente a cappella.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Paolo Castelli, docente dell’Icma e storico promotore del Busto Arsizio Film Festival, porterà a Radio Materia la proposta di candidare Busto Arsizio come città del cinema Unesco. Paolo ci racconterà perchè questa città ha tutte le caratteristiche per potersi candidare e ottenere l’importante riconoscimento.
21,00 ABC con Gian Paolo De Tomasi
Torna l’appuntamento tra musica, aneddoti, storie e riflessioni con l’alfabeto. Gian Paolo ci accompagnerà a scoprire la lettera N e tutto quello che la creatività umana ha saputo produrre nel tempo partendo da questa lettera.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857
