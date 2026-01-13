Varese News

Musica, cinema e la lettera N. I tre appuntamenti di martedì su Radio Materia

Ospite di Soci All Time il coro Anemone di Ispra, a seguire Paolo Castelli e la sua proposta di Busto Arsizio città del cinema Unesco e alle 21 musica e parole di Gian Paolo De Tomasi e la sua ABC

Tre nuovi appuntamenti su Radio Materia oggi, martedì, tra cori, cinema e la lettera N. Si parte alle 16,30 con il coro Anemone ospite di Soci All Time, alle 18 si prosegue con Paolo Castelli, docente dell’Istituto Cinematografico Antognoni di Busto Arsizio per concludere con il ritorno di ABC, la trasmissione condotta da Gian Paolo De Tomasi alle 21.

16,30 Soci All Time

Ospiti di oggi della trasmissione dedicata alle associazioni realizzata in collaborazione con CSV Insubria Elena e Dorelia, due componenti del coro Anemone,una formazione vocale femminile multiculturale con sede a Ispra. Composto da circa quattordici coriste di diverse nazionalità, il gruppo si distingue per un repertorio variegato che spazia dalla musica sacra al pop contemporaneo eseguito prevalentemente a cappella.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Paolo Castelli, docente dell’Icma e storico promotore del Busto Arsizio Film Festival, porterà a Radio Materia la proposta di candidare Busto Arsizio come città del cinema Unesco. Paolo ci racconterà perchè questa città ha tutte le caratteristiche per potersi candidare e ottenere l’importante riconoscimento.

21,00 ABC con Gian Paolo De Tomasi

Torna l’appuntamento tra musica, aneddoti, storie e riflessioni con l’alfabeto. Gian Paolo ci accompagnerà a scoprire la lettera N e tutto quello che la creatività umana ha saputo produrre nel tempo partendo da questa lettera.

Pubblicato il 13 Gennaio 2026
