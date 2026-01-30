Nel 2026 il completamento dei lavori all’ospedale Del Ponte di Varese: terzo lotto, copertura e risonanza

Ospedale Del Ponte qualcosa si muove. Approvato nel 2020, il progetto del terzo lotto è, al momento, ancora sulla carta. Le ultime notizie, però, parlano dell’avvio del cantiere entro l’anno con l’abbattimento del padiglione Ottagono.

Il lungo processo burocratico

L’iter burocratico, lungo e complesso, ha portato a un aggiornamento ulteriore del progetto originario e, nelle more delle approvazioni regionale e comunale, i tempi di sono dilatati. Il 2026 però, sembra l’anno giusto per mettere finalmente in cantiere il completamento dell’ospedale della donna e del bambino.

Apre la PMA e traslocano gli ambulatori di ginecologia

Il condizionale rimane d’obbligo: l’ufficio tecnico dell’est Sette Laghi sta completando le pratiche per presentare il bando per aggiudicare i lavori e aprire finalmente il cantiere.

Le prime attività ormai pianificate sono l’apertura della nuova PMA, uno spazio ampio di circa 500mq, al piano meno 1 del padiglione Leonardo che ha richiesto alcuni anni di cantiere ( dall’ottobre 2022), mentre proprio sopra, al piano terra della stessa palazzina, dove un tempo c’erano i letti della TIN terapia intensiva neonata, si sposteranno gli ambulatori ginecologici attualmente all’Ottagono. I lavori edili della PMA e del nuovo spazio ginecologico termineranno nel mese di aprile. A opere concluse, verrà avviata la procedura di accreditamento degli spazi sanitari: mentre per gli ambulatori si tratterà di un percorso standard, per la PMA la richiesta va al centro nazionale trapianti che potrebbe richiedere un allungamento dei tempi.

Abbattimento dell’Ottagono tra fine 2026 e inizio 2027

Una volta svuotato, il Padiglione Ottagono potrà essere abbattuto. Proprio in quello spazio, infatti, che è previsto il terzo lotto del Del Ponte. Il cronoprogramma stima che le opere di demolizioni avvengano tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 ma i tempi certi si avranno solo a conclusione del bando di gara co l’aggiudicazione. Prima, infatti, si dovrà procedere con le opere accessorie, tra cui lo spostamento della mensa che è ancora nel container provvisorio a lato della Villa.

In autunno la risonanza magnetica

Buone notizie ci sono anche per l’installazione della risonanza magnetica, macchinario già acquisito dalla Sette Laghi grazie allo stanziamento regionale del 2023 ma non ancora collocata, in attesa della fine dei lavori di sistemazione dello spazio che la ospiterà. Un traguardo che si intravede per l’autunno.

Il Michelangelo verrà rivestito

Buone notizie arrivano infine per la copertura del Michelangelo. Spogliato del rivestimento termico nell’autunno 2022 perchè ritenuto pericoloso, il ripristino della copertura ha incontrato diversi ostacoli, non ultimo un procedimento giudiziario per mettere in luce responsabilità ed eventuali spese di sistemazione.

La Sette Laghi sta completando la documentazione per affidare i lavori che dovrebbero terminerà entro fine anno, se non ci saranno intoppi.