Pannelli pericolosi al padiglione del Del Ponte di Varese, rimozione sorvegliata dai vigili del fuoco

A determinare la rimozione e sostituzione dei pannelli rossi di copertura della facciata del nuovo padiglione Michelangelo dell’ospedale del Ponte di Varese è il fatto che gli stessi erano stati realizzati con la medesima tecnica costruttiva del palazzo Torre del Moro di Milano andato a fuoco nel 2021.

Per questo in ospedale è stata avviata ed è ancora in atto la procedura di rimozione secondo le indicazioni ricevute dai vigili del fuoco e dalla Prefettura.

Si tratta di uno sviluppo che arriva proprio nell’ambito delle indagini iniziate dopo l’incendio di Milano. La procura meneghina si è attivata per segnalare in questi mesi dove erano stati collocati quella particolare tipologia di pannelli e, tra questi, è risultato anche il padiglione dell’ospedale di Asst Sette Laghi.

Quando l’informazione è arrivata in Prefettura lo scorso 4 ottobre si è tenuta una riunione che ha coinvolto l’azienda ospedaliera, i vigili del fuoco, il sindaco di Varese Davide Galimberti e il prefetto Pasquariello per pianificare da subito l’intervento di sostituzione che è cominciato il giorno successivo con uno stanziamento di 336mila euro e l’affidamento dei lavori partiti subito.

Dall’ospedale è stato spiegato che per ridurre al minimo ogni rischio sono state ridotte le presenze degli utenti sospendendo o destinando ad altri ospedali le attività non urgenti e contestualmente raddoppiando i presidi antincendio all’interno del padiglione. D’accordo con la prefettura, inoltre, per tutta la durata dei lavori è stato disposto un presidio fisso dei vigili del fuoco come ulteriore sicurezza. L’azienda incaricata ha nel frattempo già completato la rimozione dei pannelli al piano terra.

Sull’intervento avviato al Del Ponte era intervenuta anche la vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti durante il suo ultimo intervento in occasione di una vista all’ospedale di Circolo a Varese: