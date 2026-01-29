Orfani di Gabriel, i Genesis cercano un nuovo cantante e se lo trovano in casa
Ma come fare i concerti dal vivo senza un frontman?
“Non è questione di più o meno bello: sono una cosa diversa”: ricordo che la vulgata che accompagnava i Genesis post-Gabriel dalle mie parti era quella, con una sottintesa accusa di essere diventati pop. Evidentemente li avevamo amati troppo per essere obiettivi, perché questi dischi – pur non essendo certo Foxtrot – anche ascoltati 50 anni dopo sono molto buoni, e magari le accuse di commercializzazione sarebbero state più sensate più tardi, ai tempi di MTV.
Comunque Peter se ne era andato; la coppia Rutherford-Banks, responsabile del grosso delle musiche, restava; come cantante alla fine decisero che andava bene Phil Collins, che però doveva fare anche il frontman dal vivo, e per andare in tour come batterista all’inizio scelsero lo strepitoso Bill Bruford (Yes, King Crimson…). E optarono per non proseguire la complessa strada di The Lamb, ma per tornare a dischi come Selling England, anche proprio con uno spirito tipicamente inglese come in Robbery, Assault And Battery. Da riscoprire.
Curiosità: sembra ridicolo ma per trovare un sostituto di Peter i Genesis si affidarono al vecchio sistema dei gruppetti dell’annuncio anonimo sul Melody Maker. Diceva “Cercasi cantante per gruppo tipo Genesis”. Risposero in 400 ma non se ne fece nulla.
