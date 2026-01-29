Orfani di Gabriel, i Genesis cercano un nuovo cantante e se lo trovano in casa

“Non è questione di più o meno bello: sono una cosa diversa”: ricordo che la vulgata che accompagnava i Genesis post-Gabriel dalle mie parti era quella, con una sottintesa accusa di essere diventati pop. Evidentemente li avevamo amati troppo per essere obiettivi, perché questi dischi – pur non essendo certo Foxtrot – anche ascoltati 50 anni dopo sono molto buoni, e magari le accuse di commercializzazione sarebbero state più sensate più tardi, ai tempi di MTV.

Comunque Peter se ne era andato; la coppia Rutherford-Banks, responsabile del grosso delle musiche, restava; come cantante alla fine decisero che andava bene Phil Collins, che però doveva fare anche il frontman dal vivo, e per andare in tour come batterista all’inizio scelsero lo strepitoso Bill Bruford (Yes, King Crimson…). E optarono per non proseguire la complessa strada di The Lamb, ma per tornare a dischi come Selling England, anche proprio con uno spirito tipicamente inglese come in Robbery, Assault And Battery. Da riscoprire.

Curiosità: sembra ridicolo ma per trovare un sostituto di Peter i Genesis si affidarono al vecchio sistema dei gruppetti dell’annuncio anonimo sul Melody Maker. Diceva “Cercasi cantante per gruppo tipo Genesis”. Risposero in 400 ma non se ne fece nulla.

La rubrica 50 anni fa la musica