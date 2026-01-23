Varese News

Gallarate/Malpensa

Quanto costa il treno Gallarate-Malpensa?

Nei giorni scorsi un bug del sistema di ricerca orari e vendita mostrava un prezzo più alto di quello effettivo, la tariffa ora è chiara. E attenzione: Trenord mette in guardia anche dall'usare un "trucchetto" per avere lo sconto

corsa inaugurale ferrovia Gallarate-Malpensa

Quanto costa il treno Gallarate-Malpensa?
La domanda è stata proposta da tanti lettori, dopo l’apertura della nuova ferrovia. E merita una risposta chiara, che abbiamo verificato dopo una anomalia nei giorni scorsi.

Dunque partiamo dalla risposta chiara: la tratta diretta Gallarate-Malpensa sulla nuova ferrovia costa 4 euro, il prezzo in sola prima classe. Il costo è lo stesso per la stazione Malpensa Terminal 2 e per quella Malpensa Terminal 1.

Nei giorni scorsi però anche Malpensanews aveva comunicato un’altra cifra (7 euro), perché risultava anche dai motori di ricerca orari e acquisto biglietti di Trenord. Un “baco”, perché calcolava il costo sull’altra tratta di accesso a Malpensa da Gallarate, vale a dire la linea S50 che passa per Busto Arsizio Rfi e Busto Arsizio Nord. Trattandosi di un tragitto più lungo, il costo è maggiore (e sempre e solo di prima classe, per chi è diretto in una delle due stazioni aeroportuali).

Vietati i “trucchetti”

A fronte del costo di prima classe, c’è chi già nei giorni scorsi suggeriva un “trucchetto”: salire a Gallarate con biglietto di seconda classe per Ferno-Lonate Pozzolo, per poi scendere a Malpensa. Il biglietto di seconda classe per Ferno-Lonate Pozzolo costa  2,40 euro e quindi il trucchetto consentirebbe di risparmiare 1,60 rispetto al biglietto Gallarate-Malpensa.

Trenord ha però pubblicato un esplicito avviso per ovviare a questa forma di “risparmio” forzando le regole. Nell’avviso 21 , pubblicato alla vigilia dell’attivazione della nuova tratta – infatti “si precisa che, sulla RE51, i viaggiatori con biglietto giornaliero, plurigiornaliero o carnet multicorse, valido su un percorso che congiunge due località passando dalle fermate aeroportuali (che quindi non risultano essere per il viaggiatore né origine né destinazione del viaggio) non potranno effettuare fermata intermedia in uno dei due Terminal dell’Aeroporto di Malpensa”.

Gallarate–Malpensa in 8 minuti: inaugurata la nuova linea ferroviaria

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.