Quanto costa il treno Gallarate-Malpensa?

La domanda è stata proposta da tanti lettori, dopo l’apertura della nuova ferrovia. E merita una risposta chiara, che abbiamo verificato dopo una anomalia nei giorni scorsi.

Dunque partiamo dalla risposta chiara: la tratta diretta Gallarate-Malpensa sulla nuova ferrovia costa 4 euro, il prezzo in sola prima classe. Il costo è lo stesso per la stazione Malpensa Terminal 2 e per quella Malpensa Terminal 1.

Nei giorni scorsi però anche Malpensanews aveva comunicato un’altra cifra (7 euro), perché risultava anche dai motori di ricerca orari e acquisto biglietti di Trenord. Un “baco”, perché calcolava il costo sull’altra tratta di accesso a Malpensa da Gallarate, vale a dire la linea S50 che passa per Busto Arsizio Rfi e Busto Arsizio Nord. Trattandosi di un tragitto più lungo, il costo è maggiore (e sempre e solo di prima classe, per chi è diretto in una delle due stazioni aeroportuali).

Vietati i “trucchetti”

A fronte del costo di prima classe, c’è chi già nei giorni scorsi suggeriva un “trucchetto”: salire a Gallarate con biglietto di seconda classe per Ferno-Lonate Pozzolo, per poi scendere a Malpensa. Il biglietto di seconda classe per Ferno-Lonate Pozzolo costa 2,40 euro e quindi il trucchetto consentirebbe di risparmiare 1,60 rispetto al biglietto Gallarate-Malpensa.

Trenord ha però pubblicato un esplicito avviso per ovviare a questa forma di “risparmio” forzando le regole. Nell’avviso 21 , pubblicato alla vigilia dell’attivazione della nuova tratta – infatti “si precisa che, sulla RE51, i viaggiatori con biglietto giornaliero, plurigiornaliero o carnet multicorse, valido su un percorso che congiunge due località passando dalle fermate aeroportuali (che quindi non risultano essere per il viaggiatore né origine né destinazione del viaggio) non potranno effettuare fermata intermedia in uno dei due Terminal dell’Aeroporto di Malpensa”.