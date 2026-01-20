Rintracciato l’uomo di Varese di cui non si avevano notizie: sta bene

È stato ritrovato ed è in buone condizioni di salute l’uomo residente a Varese di cui si erano perse le tracce domenica scorsa, 18 gennaio. Ne ha dato notizia l’associazione Penelope che si occupa di ricercare le persone scomparse.

L’uomo, poco più che 50enne, era partito in treno in direzione di Pavia ma non aveva dato più notizie di sé mentre il telefono risultava spento. Il fatto che stesse attraversando un momento di fragilità aveva preoccupato le persone a lui vicine.

L’epilogo però è stato positivo: l’uomo sta bene e i familiari hanno ringraziato tutti coloro che si sono mobilitati per le ricerche. (immagine: da Pixabay)