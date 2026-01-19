Ruud troppo forte: Bellucci fuori in tre set agli Australian Open

Si chiude rapidamente la partecipazione di Mattia Bellucci agli Open di Australia. Troppo duro l’ostacolo trovato al primo turno dal mancino di Castellanza: Casper Ruud, attuale numero 13 al mondo, ha disputato tre finali slam e non per caso lasciando all’azzurro solo sette giochi (6-1, 6-2, 6-4) e una sola palla break, per altro salvata dal norvegese.

Il match, andato in scena sul campo “Margaret Court”, ovvero il centralino di Melbourne, ha avuto poca storia specie nel set di apertura, preso di petto da Ruud che è salito 5-0 prima di concedere un gioco al giocatore varesotto. Bellucci ha provato a reggere il ritmo a inizio secondo set, pur cedendo una volta il servizio al terzo game; dopo il 2-3 però, il norvegese ha aperto il turbo e ha chiuso 6-2.

Nel terzo set Mattia ha provato ad allungare la propria permanenza in campo anche se il break al primo gioco si è rivelato pesante. Bellucci a quel punto ha risposto colpo su colpo, tenendo il servizio nei quattro turni successivi senza però mai impensierire più di tanto il norvegese nel suo turno di battuta. Sul 5-3 per Ruud, Mattia ha salvato ben tre match point sfoderando diversi colpi interessanti ma quando l’avversario è tornato a servire il match si è chiuso.

La sconfitta non cambia più di tanto la classifica di Bellucci che nel 2025 non era entrato in tabellone in Australia e che ha iniziato la settimana al 76 del ranking; peccato aver trovato subito un avversario davvero di altissimo livello contro cui il tennis di Mattia non è stato sufficiente.