Spaccio sul treno per Milano, arresto alla stazione di Comerio Barasso con 100 grammi di hashish
Si tratta di un 26enne. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato anche per il possesso di oggetti atti ad offendere
La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un 26enne di origine straniera con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio di controllo svolto dagli agenti della polizia Ferroviaria a bordo di un treno diretto a Milano Cadorna.
Il controllo sul treno e il primo rinvenimento
L’episodio si è verificato nei pressi della stazione di Barasso-Comerio, dove gli agenti hanno proceduto al controllo di un giovane passeggero. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti.
Nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno rinvenuto un primo involucro contenente 5,6 grammi di hashish, nascosto all’interno del giubbotto. A quel punto il giovane è stato accompagnato negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti.
La perquisizione e il sequestro
Durante la perquisizione personale sono stati trovati altri tre involucri di hashish, per un peso complessivo di 103,9 grammi. Oltre alla sostanza stupefacente, l’uomo aveva con sé un coltello pieghevole, due telefoni cellulari e 710 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio.
Arresto e trasferimento in carcere
Alla luce degli elementi raccolti, il giovane, regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato anche per il possesso di oggetti atti ad offendere. È stato quindi accompagnato presso la casa circondariale di Varese, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
