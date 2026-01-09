Steve McCurry ritrae Malpensa e le persone che l’attraversano

Milano Malpensa si prepara ad accogliere uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea: Steve McCurry, celebre fotografo americano conosciuto in tutto il mondo per i suoi scatti iconici, ha realizzato una serie di immagini esclusive all’interno dell’aeroporto, che saranno protagoniste di una mostra straordinaria.

L’iniziativa – ne avevamo parlato qualche mese fa – rientra nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 30 gennaio 2026 in area check-in del Terminal 1 di Milano Malpensa. La mostra rimarrà per tutta la durata delle Olimpiadi, offrendo ai passeggeri e ai visitatori un’occasione unica per ammirare il talento di McCurry in un contesto inedito.

Con questa iniziativa, Malpensa conferma il proprio impegno nel coniugare arte e viaggio, trasformando l’aeroporto in un luogo di cultura e ispirazione, dove Milano e la Lombardia sono collegate, grazie a Malpensa, con 219 destinazioni in 84 differenti paesi.