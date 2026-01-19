Tra le trincee della Grande Guerra nel cuore delle Valli del Verbano arriva il “100% Mojanchi Trail”

Lo sport che si fa memoria, la fatica che diventa scoperta del territorio. Con questo spirito nasce il “100% Mojanchi Trail”, la nuova manifestazione di corsa in montagna ideata dall’associazione gaviratese 100% Anima Trail. L’appuntamento è fissato per domenica 24 maggio 2026 nel cuore delle Valli del Verbano, con un percorso che si snoda tra Mesenzana e il Monte San Martino, portando gli atleti a correre tra le storiche trincee della Linea Cadorna.

Tra sport e memoria della Grande Guerra

L’evento non è solo una sfida agonistica, ma un viaggio nel tempo. Il tracciato attraversa i manufatti della cosiddetta “Frontiera Nord”, riqualificati grazie al “bando itinerari” di Regione Lombardia. «Ogni salita e ogni discesa hanno un significato che va oltre il semplice dislivello» spiegano gli organizzatori, che hanno lavorato in stretta sinergia con il Comune di Mesenzana per ridare vita a cannoniere e punti di osservazione della Grande Guerra. La gara diventa così una vetrina per il turismo sportivo, capace di attirare oltre 400 atleti da tutta Italia.

Tre percorsi per ogni gamba

Il programma tecnico della manifestazione è studiato per soddisfare sia i runner più estremi sia le famiglie. La prova regina è la «Valli del Verbano Trail»: 34 chilometri con ben 2.450 metri di dislivello positivo, un tracciato tecnico ed esigente che richiede grande preparazione. Per chi cerca qualcosa di più breve ma intenso c’è la «Vallalta Trail», un anello di 13 chilometri (950 metri di dislivello) che garantisce panorami spettacolari. Infine, spazio a tutti con la camminata non agonistica di 6 chilometri, pensata per chi vuole godersi la natura a passo lento.

Il coinvolgimento delle scuole e dei giovani

Il 100% Mojanchi Trail guarda anche alle nuove generazioni con un progetto educativo dedicato agli istituti scolastici della zona. Sabato 23 maggio, alla vigilia della gara senior, si terrà infatti un «mini trail» per i ragazzi. Saranno proprio gli studenti a disegnare la medaglia dei “finisher”, rendendo l’evento un vero progetto di comunità. «L’obiettivo è promuovere uno stile di vita sano e avvicinare i giovani all’ambiente naturale» sottolineano da 100% Anima Trail, associazione che conta già oltre 250 appassionati.

Ambiente e volontariato in prima linea

In vista della manifestazione, i volontari dell’associazione saranno impegnati nei prossimi mesi in una vasta operazione di pulizia e manutenzione dei sentieri. L’attenzione alla sostenibilità è infatti uno dei pilastri dell’evento: correre sui sentieri delle Valli del Verbano significa rispettarli e valorizzarli. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale della manifestazione per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza dove il trail running incontra la storia.