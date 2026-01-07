Treni Milano-Varese, la circolazione riprende dopo le feste natalizie con ritardi e soppressioni

Dopo lo stop alla circolazione per i lavori legati al quarto binario Rho–Parabiago, il traffico ferroviario è ripreso, ma non senza disagi. A denunciare il disservizio è Manuel Carati, rappresentante del Comitato Pendolari Gallarate–Milano e dei viaggiatori alla Conferenza Regionale del Trasporto Pubblico Locale: «Trenord sta dimostrando pienamente la propria inadeguatezza nella gestione del servizio ferroviario lombardo – scrive Carati –. Alle 8 del mattino tutti i treni diretti da Luino verso Milano (25301, 25305 e 25307) risultano soppressi. A questo si aggiungono 30 minuti di ritardo del treno 10205, la soppressione dei treni 10214 e 10219 da Arona, oltre alla cancellazione dei convogli 25314 e 25302. Intanto Regione Lombardia non interviene su questi disservizi. Trenord si nasconderà dietro la chiusura della linea, ma aveva a disposizione l’intera giornata festiva di ieri per inviare i materiali a Luino ed evitare il caos di questa mattina. È mancata la volontà».

Dal canto suo Trenord, attraverso il proprio sito, comunica che i treni del mattino da Luino a Milano Porta Garibaldi non sono stati effettuati a causa di un guasto al convoglio. Il treno 25328 (Gallarate 13:19 – Luino 14:15) sarà sostituito da un autobus in partenza allo stesso orario del treno. I punti di fermata degli autobus sostitutivi sono disponibili sul sito ufficiale di Trenord.

Inoltre, dal 5 gennaio al 1° febbraio 2026, in relazione ai lavori di potenziamento della linea ferroviaria, la società di trasporto informa che «sarà necessario ridurre la velocità di marcia dei treni per l’istituzione di alcuni rallentamenti lungo la linea. Pertanto, i convogli delle medesime linee potranno subire lievi ritardi, con posticipi in arrivo fino a 3 minuti rispetto all’orario programmato».

Alla stazione di Legnano, infine, è in fase di conclusione il cantiere per il rialzamento del marciapiede in direzione Milano, intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche.