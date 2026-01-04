Varese – Imperia in diretta
Il 2026 per i biancorossi si apre al "Franco Ossola" dove è ospite la squadra ligure per la prima giornata del girone di ritorno
Il 2026 del Varese si apre al “Franco Ossola” contro l’Imperia. Dopo il bel finale di 2025, la squadra di mister Andrea Ciceri ha come obiettivo iniziare con lo stesso ritmo anche il nuovo anno, cercando di migliorare l’andamento della prima parte di stagione, che li ha visti conquistare 30 punti nelle 17 gare giocate.
Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese.
