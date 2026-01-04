Gol a freddo e attacco sterile: il Varese non va oltre l’1-1 con l’Imperia

Inizia con un pareggio che soddisfa pochino il 2026 del Varese. I biancorossi impattano 1-1 contro l’Imperia al termine di una gara intensa ma poco pulita tecnicamente – e anche il campo del “Franco Ossola”, anche oggi in cattive condizioni ha fatto la sua parte – iniziata con un gol concesso dopo 1′ con la difesa poco reattiva e Bugli sorpreso dal destro di Costantini che ha aperto il nuovo anno nella maniera peggiore per la squadra di mister Ciceri. La reazione c’è stata, ben organizzata e pungente, con il pareggio di Tentoni al 19′ che ha fatto sperare a miglior fortuna. Ma il gol annullato a Barzotti per fuorigioco al 20′ è stato il segnale di una domenica non troppo fortunata, con una ripresa con poche emozioni e ancor meno occasioni da gol per il Varese, incapace di dare ritmo agli attacchi – nonostante l’ingresso di Romero in coabitazione con Barzotti -, dovendosi così accontentare di un punticino.

Si sperava in un inizio da tre punti come primo passo nel nuovo anno, invece l’Imperia ha saputo gestire bene la fase difensiva portandosi a casa un risultato positivo. Per il Varese la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada – non una novità in questa stagione – e con all’orizzonte la difficile trasferta di Chisola domenica prossima (11 gennaio). Intanto ai piani alti il Vado cade 3-0 in casa della Sanremese e il Ligorna, grazie a Vuthaj, raggiunge il primo posto in coabitazione. Peccato che la vetta continui a restare così distante dai colori biancorossi.

FISCHIO D’INIZIO

La vittoria contro la Lavagnese si due settimane fa è stato l’ultimo impegno del 2025 per il Varese, che ha chiuso il girone di andata con un buon risultato davanti al pubblico amico salendo così a quota 30 punti in classifica. E proprio da quota 30 riparte la squadra biancorossa per il girone di ritorno, che inizia ancora al “Franco Ossola” contro un Imperia volenteroso di conquistare un risultato positivo nonostante le incertezze societarie. Senza lo squalifica Palesi e l’infortunato Qeros – più i giovani Rugginenti, Sassudelli e Pliscovaz -, mister Andrea Ciceri schiera un 4-3-3 molto simile a quello delle ultime uscite con Barzotti al centro dell’attacco con Cogliati e Guerini sulle ali. Per i liguri di Giancarlo Riolfo – nella doppia veste di dirigente e allenatore – lo schema tattico iniziale è 3-5-2 con capitan Costantini in regia e la coppia formata da Diallo e Busato in avanti. Il nuovo anno purtroppo non porta novità per il campo dello stadio, che anche oggi si presenta in cattive condizioni.

PRIMO TEMPO

Parte malissimo il nuovo anno del Varese che dopo neanche 1′ è sotto: rimessa sulla fascia sinistra per l’Imperia in attacco, De Ponti di testa rinvia centralmente e Costantini calcia di prima intenzione dai 20 metri battendo Bugli e siglando l’immediato 1-0 ospite. Colpiti a freddo, i biancorossi di riversano nella metà campo avversaria ma Rossi al 4′ si oppone bene al mancino da fuori di Cogliati mentre dai tre corner conquistati nei minuti successivi non arrivano occasioni. Sul quarto calcio d’angolo, al 13′ , Guerini raccoglie la respinta e calcia con il destro ma Rossi si oppone con una parata non bella stilisticamente ma efficace. Dopo un altro tentativo da fuori di Guerini parato in angolo dal portate avversario, il pareggio biancorosso arriva al 19′: Cogliati tiene viva la palla su corner e serve Tentoni nel cuore dell’area, interno destro all’angolino per l’1-1. Un. minuto dopo il Varese troverebbe anche il secondo gol con Barzotti su cross di Guerini ma viene segnalato un fuorigioco che ricaccia in gola la gioia del “Franco Ossola”. I biancorossi continuano a spingere e tenere alto il baricentro ma l’Imperia si abbassa e chiude gli spazi. Cogliati e Guerini sono sempre pungenti ma non riescono a concretizzare e al 45′ l’ultima emozione è il tiro-cross di Malinverno bloccato da Rossi che anticipa Barzotti, pronto a colpire. All’intervallo è così 1-1 con il Varese che deve mangiarsi le mani per la rete concessa in apertura.

SECONDO TEMPO

L’inizio ripresa è bruttini, con tanti errori tecnici e poco gioco. I portieri restano inoperosi e così mister Ciceri cambia assetto inserendo la punta Romero per il difensore Bertoni, alzando così il baricentro. Subito dopo Barzotti con un destro da fuori impegna Rossi a una super parata in angolo e dalla bandierina Guerini mette dentro un pallone tagliato e insidioso che si spegne a pochi centimetri dal palo con Cogliati proteso in scivolata. Anche l’Imperia reagisce cambiando assetto con l’ingresso del trequartista Insolito che prende il posto del difensore Freccero. Il Varese prova a salire di colpi e al 22′ protesta per un contatto in area tra Barzotti e Costantini, con l’attaccante biancorosso agganciato sul piede; l’arbitro però lascia correre e respinge le lamentele di Bruzzone e compagni. L’Imperia prova ad approfittare e al 26′ si rende pericolosa prima con un destro di Insolito respinto di piede da Bugli, mentre sulla ribattuta è fondamentale la chiusura di Marangon su Busato. Ciceri al 35′ prova allora le mosse Sovogui e Agnelli per Marangon e Cogliati. La gara però non si sblocca, l’Imperia non si fa schiacciare e, anzi, prova a dare fastidio con qualche punizione in attacco. Nei 5′ di minuto si gioca poco, un po’ perché l’Imperia da il suo gioco a perdere tempo, un po’ anche per l’incapacità della squadra biancorossa di attaccare con la veemenza che ci si aspetterebbe. E così, dopo i 5′ di recupero, il Varese si deve accontentare di un 1-1 che è davvero insipido.

TABELLINO

VARESE – IMPERIA 1-1 (1-1)

Marcatori: 1′ pt Costantini (I), 19′ pt Tentoni (V)

VARESE (4-3-3): Bugli; Marangon (33′ st Sovogui), Bertoni (12′ st Romero), Bruzzone, Berbenni; Malinverno, Tentoni, De Ponti; Guerini, Barzotti, Cogliati (33′ st Agnelli). A disposizione: Mandracchia, Costante, Secondo, Del Signore, Barbaro, Bianchi. All.: Ciceri.

IMPERIA (3-5-2): Rossi; Guida, Spezzano, Freccero (16′ st Insolito); Di Giosia, Simonetti, Costantini, Boccia, Bresciani; Diallo (45′ st Casagrande), Busato. A disposizione: Trucco, Uriola, Gemetto, Sangara, Bah, Massa, Rossi. All.: Riolfo.

Arbitro: Saccà di Messina (Otranto e Renda).

Corner: 8-2. Ammoniti: Bertoni per il Varese; Freccero, Spezzano per l’Imperia. Espulso: al 45′ st Riolfo (allenatore Imperia) per proteste Recupero: 0’ + 5’.

Note: giornata serena e fredda, terreno in cattive condizioni.

SERIE D GIRONE A – XVIII GIORNATA

Asti – Gozzano 0-0; Cairese – Chisola 2-1; Derthona – Club Milano 3-0; NovaRomentin – Valenzana 0-1; Biellese – Lavagnese 2-0; Celle Varazze – Ligorna 2-3; Saluzzo – Sestri Levante 1-2; Sanremese – Vado 3-0; Varese – Imperia 1-1.

CLASSIFICA: Ligorna, Vado 41; Chisola 34; Sestri Levante 33; Varese 31; Saluzzo 29; Biellese, Derthona 26; Valenzana 23; Imperia 22; Sanremese, Lavagnese 19; Gozzano, Celle Varazze, Cairese 18; Asti 17; Club Milano 16; NovaRomentin (-1) 12.

