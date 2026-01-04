Ciceri: “Il gol dopo dieci secondi ha complicato tutto. Pari guadagnato, il campionato è ancora lungo”
L'allenatore del Varese commenta il pareggio 1-1 contro l'Imperia. Tentoni: "Avremmo meritato qualcosa in più". Riolfo: "Squadra risicata, futuro più positivo"
VARESE – IMPERIA 1-1 | LA SALA STAMPA
ANDREA CICERI (Allenatore Varese): Sapevamo che avremmo incontrato delle insidie, specialmente considerando l’incertezza tipica della ripresa del campionato, ma partire sotto di un gol dopo appena dieci secondi ha complicato ulteriormente i nostri piani. Nonostante questa falsa partenza sfortunata, porto a casa un punto guadagnato con grande spirito: ai ragazzi non posso rimproverare quasi nulla, poiché abbiamo cercato ogni soluzione possibile, forse fin troppo date le condizioni del terreno di gioco. Nel primo tempo la reazione è stata ottima sia sul piano tecnico che tattico, ma nella ripresa, nonostante il cambio di sistema e l’inserimento delle due punte per cercare più profondità, siamo rimasti imbrigliati in un fraseggio a tratti sterile. C’è il rammarico per non aver sfruttato meglio i palloni lunghi nel cuore dell’area avversaria, arrivando a produrre meno rispetto alla prima frazione.
CICERI 2: Guardando la classifica, è chiaro che non aver raccolto l’intera posta in palio aumenti il rimpianto, specialmente quando si produce così tanto, ma il campionato è ancora lungo e i conti si faranno solo alla fine. Dobbiamo continuare a pedalare e a credere nel nostro lavoro, consapevoli che il girone di ritorno è un torneo completamente diverso, dove i valori cambiano e ogni avversario lotta strenuamente per ogni singolo punto. La nostra forza deve essere la continuità che la società ha voluto dare a questo gruppo, rimasto pressoché invariato dall’inizio della stagione. Ora ci aspetta la sfida contro il Chisola, una squadra sicuramente arrabbiata dopo l’ultima sconfitta: sarà una partita diversa per dimensioni del campo e caratteristiche dell’avversario, che inizieremo a studiare da domani con l’obiettivo di restare il più vicini possibile alla vetta.”
