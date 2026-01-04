Ciceri: “Il gol dopo dieci secondi ha complicato tutto. Pari guadagnato, il campionato è ancora lungo”

VARESE – IMPERIA 1-1 | LA SALA STAMPA

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): Sapevamo che avremmo incontrato delle insidie, specialmente considerando l’incertezza tipica della ripresa del campionato, ma partire sotto di un gol dopo appena dieci secondi ha complicato ulteriormente i nostri piani. Nonostante questa falsa partenza sfortunata, porto a casa un punto guadagnato con grande spirito: ai ragazzi non posso rimproverare quasi nulla, poiché abbiamo cercato ogni soluzione possibile, forse fin troppo date le condizioni del terreno di gioco. Nel primo tempo la reazione è stata ottima sia sul piano tecnico che tattico, ma nella ripresa, nonostante il cambio di sistema e l’inserimento delle due punte per cercare più profondità, siamo rimasti imbrigliati in un fraseggio a tratti sterile. C’è il rammarico per non aver sfruttato meglio i palloni lunghi nel cuore dell’area avversaria, arrivando a produrre meno rispetto alla prima frazione.

CICERI 2: Guardando la classifica, è chiaro che non aver raccolto l’intera posta in palio aumenti il rimpianto, specialmente quando si produce così tanto, ma il campionato è ancora lungo e i conti si faranno solo alla fine. Dobbiamo continuare a pedalare e a credere nel nostro lavoro, consapevoli che il girone di ritorno è un torneo completamente diverso, dove i valori cambiano e ogni avversario lotta strenuamente per ogni singolo punto. La nostra forza deve essere la continuità che la società ha voluto dare a questo gruppo, rimasto pressoché invariato dall’inizio della stagione. Ora ci aspetta la sfida contro il Chisola, una squadra sicuramente arrabbiata dopo l’ultima sconfitta: sarà una partita diversa per dimensioni del campo e caratteristiche dell’avversario, che inizieremo a studiare da domani con l’obiettivo di restare il più vicini possibile alla vetta.”

TOMMASO TENTONI (giocatore Varese): C’è sicuramente del rammarico perché, per la mole di gioco espressa e le occasioni create, la vittoria sarebbe stata il risultato più giusto. Siamo stati bravi a reagire subito dopo il gol preso a freddo, schiacciandoli con una sequenza di calci d’angolo e trovando il pareggio; poi ci abbiamo provato in tutti i modi, ma il loro portiere è stato autore di interventi incredibili. Nel finale forse è mancato il vero assedio: l’Imperia è stata esperta nello spezzare il ritmo e noi, invece di continuare a fraseggiare, avremmo dovuto cercare più verticalità per sfruttare la fisicità di Romero e Barzotti. A livello personale sono felice per il secondo gol stagionale; il mister mi ha chiesto di giocare in una posizione più avanzata, libero da compiti di regia, e questa scelta ha pagato. Mi sono fatto trovare pronto sulla ribattuta inserendomi in area, una caratteristica che fa parte del mio DNA di mezzala, e fortunatamente stavolta il portiere non è riuscito a respingere. GIANCARLO RIOLFO (Allenatore Imperia): Credo che questo pareggio sia meritato per quanto espresso in campo e per le occasioni create. Nel primo tempo abbiamo sofferto, sbagliando le misure e restando troppo lunghi sulle pressioni, ma nella ripresa abbiamo fatto molto meglio, tenendo il pallino del gioco e costruendo le palle gol più nitide. Per noi è un punto fondamentale per il morale e per dare valore al lavoro dei ragazzi, specialmente arrivando da un periodo difficile in cui abbiamo perso diversi elementi tra infortuni, squalifiche e cessioni. Sul fronte societario, dopo le grandi difficoltà di inizio stagione che avevano comprensibilmente sfiduciato parte del gruppo, si vede finalmente uno spiraglio positivo: grazie all’impegno dell’amministrazione e all’avvicinamento di nuovi imprenditori, la situazione si sta stabilizzando. Entro fine gennaio contiamo di sistemare tutto e di rinforzare la rosa; i tempi per questa gara del 4 gennaio erano troppo stretti per nuovi inserimenti, ma già in settimana ci saranno novità.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.