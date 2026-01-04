Varese News

I voti del Varese: Tentoni gol e tanto altro, gli attaccanti non riescono a sfondare

Bugli paga anche lui per l'errorino sul gol dell'Imperia, Romero entra ma non incide, così come Sovogui. Guerini fantastico nel primo tempo, poi si perde

calcio varese imperia

VARESE – IMPERIA 1-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 5,5: Colpito a freddo anche lui che appare reagire con un pizzico di ritardo sul tiro di Costantini. Peccato perché è un errorino che alla fine risulta decisivo
MARANGON 6: Gara senza bassi ma neanche alti. Fa il suo con ordine, ma è un compitino svolto per la sufficienza
Sovogui 5,5: Sembra entrare bene con un bel cambio di campo, poi però si perde e commette anche un paio di falli ingenui che non permettono alla squadra di alzare il baricentro nel finale
BRUZZONE 6: Puntuale in difesa con esperienza e leadership
BERTONI 6: Fa il suo dietro per un’ora, poi Ciceri cambia assetto e fa spazio a Romero
Romero 5: Entra per dare più peso all’attacco e invece non riesce a farsi vedere. Sotto porta non punge e anche in fase di manovra i compagni lo cercano poco
BERBENNI 6: Spinge bene nonostante il campo irregolare che lo tradisce in un paio di occasioni. Attento dietro
MALINVERNO 6: Bene per volontà e grinta, troppi però gli errori nei passaggi, a volte anche banali
TENTONI 7: Un gol e anche tante giocate di buon livello tecnico. Va al tiro in un’altra circostanza ma è meno fortunato. Nella ripresa si abbassa e si vede meno
DE PONTI 6: Almeno all’inizio, meno bene del solito, anche perché è lui a rilanciare su Costantini per l’immediato gol dell’Imperia. Poi si riprende e finisce da centrale di difesa
GUERINI 6: Un primo tempo davvero buono con serpentine, tiri e tante azioni ficcanti. Nella ripresa invece non riesce a essere incisivo perde mordente
BARZOTTI 6,5: Il gol lo troverebbe ma un fuorigioco lo annulla. Si fa apprezzare per il gioco per la squadra ma non riesce a pungere. Rossi para bene sul suo tiro da fuori, ma è l’unico vero tentativo della ripresa
COGLIATI 6: Tanta corsa, non sempre però abbinata a concrete occasioni. Riesce spesso a lasciare sul posto l’avversario, non però a servire a dovere i compagni, anche perché l’Imperia riempie la propria area con tanti giocatori in difesa
Agnelli 6: Un paio di coperture e poco altro. Ingresso in campo che non cambia volto alla squadra e alla partita

Francesco Mazzoleni
francesco.mazzoleni@varesenews.it
Sport e Malnate, passione e territorio per comunicare e raccontare emozioni
Pubblicato il 04 Gennaio 2026
