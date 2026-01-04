I voti del Varese: Tentoni gol e tanto altro, gli attaccanti non riescono a sfondare

VARESE – IMPERIA 1-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 5,5: Colpito a freddo anche lui che appare reagire con un pizzico di ritardo sul tiro di Costantini. Peccato perché è un errorino che alla fine risulta decisivo

MARANGON 6: Gara senza bassi ma neanche alti. Fa il suo con ordine, ma è un compitino svolto per la sufficienza

Sovogui 5,5: Sembra entrare bene con un bel cambio di campo, poi però si perde e commette anche un paio di falli ingenui che non permettono alla squadra di alzare il baricentro nel finale

BRUZZONE 6: Puntuale in difesa con esperienza e leadership

BERTONI 6: Fa il suo dietro per un’ora, poi Ciceri cambia assetto e fa spazio a Romero

Romero 5: Entra per dare più peso all’attacco e invece non riesce a farsi vedere. Sotto porta non punge e anche in fase di manovra i compagni lo cercano poco

BERBENNI 6: Spinge bene nonostante il campo irregolare che lo tradisce in un paio di occasioni. Attento dietro

MALINVERNO 6: Bene per volontà e grinta, troppi però gli errori nei passaggi, a volte anche banali

TENTONI 7: Un gol e anche tante giocate di buon livello tecnico. Va al tiro in un’altra circostanza ma è meno fortunato. Nella ripresa si abbassa e si vede meno

DE PONTI 6: Almeno all’inizio, meno bene del solito, anche perché è lui a rilanciare su Costantini per l’immediato gol dell’Imperia. Poi si riprende e finisce da centrale di difesa

GUERINI 6: Un primo tempo davvero buono con serpentine, tiri e tante azioni ficcanti. Nella ripresa invece non riesce a essere incisivo perde mordente

BARZOTTI 6,5: Il gol lo troverebbe ma un fuorigioco lo annulla. Si fa apprezzare per il gioco per la squadra ma non riesce a pungere. Rossi para bene sul suo tiro da fuori, ma è l’unico vero tentativo della ripresa

COGLIATI 6: Tanta corsa, non sempre però abbinata a concrete occasioni. Riesce spesso a lasciare sul posto l’avversario, non però a servire a dovere i compagni, anche perché l’Imperia riempie la propria area con tanti giocatori in difesa

Agnelli 6: Un paio di coperture e poco altro. Ingresso in campo che non cambia volto alla squadra e alla partita

