Veicolo danneggia le sbarre del passaggio a livello di Parabiago, treni in ritardo sulla Varese-Milano

Problemi alla circolazione ferroviaria tra Varese e Milano dopo che un autoveicolo ha danneggiato le sbarre del passaggio a livello a Parabiago: Trenord segnala ritardi fino a 40 minuti, variazioni e cancellazioni per riorganizzare il servizio.

Treno con variazioni

24530 (Treviglio 09.40 – Varese 11.48) termina a Rho

24543 (Varese 12.12 – Treviglio 14.20) parte da Rho

Fermate straordinarie

2520 (Milano Porta Garibaldi 10.32 – Porto Ceresio 11.45) effettua la fermata straordinaria di Parabiago

25568 (Malpensa Aeroporto T2 11.13 – Stabio 12.22) e 25567 (Stabio 11.37 – Malpensa Aeroporto T2 12.47) fermano in tutte le stazioni da Gallarate a Varese e viceversa.

Foto di archivio