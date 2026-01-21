Veicolo danneggia le sbarre del passaggio a livello di Parabiago, treni in ritardo sulla Varese-Milano
Trenord segnala ritardi fino a 40 minuti, variazioni e cancellazioni per riorganizzare il servizio
Problemi alla circolazione ferroviaria tra Varese e Milano dopo che un autoveicolo ha danneggiato le sbarre del passaggio a livello a Parabiago: Trenord segnala ritardi fino a 40 minuti, variazioni e cancellazioni per riorganizzare il servizio.
Treno con variazioni
24530 (Treviglio 09.40 – Varese 11.48) termina a Rho
24543 (Varese 12.12 – Treviglio 14.20) parte da Rho
Fermate straordinarie
2520 (Milano Porta Garibaldi 10.32 – Porto Ceresio 11.45) effettua la fermata straordinaria di Parabiago
25568 (Malpensa Aeroporto T2 11.13 – Stabio 12.22) e 25567 (Stabio 11.37 – Malpensa Aeroporto T2 12.47) fermano in tutte le stazioni da Gallarate a Varese e viceversa.
Foto di archivio
