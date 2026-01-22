Volti e canali: a Gallarate l’emozione dei ritratti di Manuela Chinetti

Dal 31 gennaio la Pro Loco ospita la personale dell’artista varesina. Un viaggio tra colori caldi e sguardi che raccontano storie di vita: sabato l’incontro con l’autrice

GALLARATE – I vicoli di Venezia e l’intensità dei volti umani si incontrano in una nuova esposizione artistica nel cuore della città. Sabato 31 gennaio 2026, presso la sede della Pro Loco di Gallarate in Vicolo del Gambero 10, inaugura la mostra personale di Manuela Chinetti dal titolo “Volti e Canali”.

L’esposizione, che resterà aperta fino al 13 febbraio, rappresenta una tappa significativa per l’artista varesina, che proprio a Gallarate aveva già ottenuto un importante riconoscimento vincendo un concorso di pittura nel 2018.

Una pittura tra sensibilità e tecnica

Manuela Chinetti, cresciuta come autodidatta prima di perfezionarsi nelle tecniche dell’olio e dell’acquerello, propone uno stile caratterizzato da un equilibrio tra accuratezza tecnica e sensibilità emotiva. Nelle sue opere predominano i colori caldi e le tonalità delle terre. Sebbene la sua ricerca la porti spesso a dipingere paesaggi e scorci urbani, la sua predilezione va ai ritratti.

Secondo la critica, i suoi volti femminili sono capaci di liberare emozioni profonde e di “adombrare le problematiche del nostro tempo”, restituendo un’intimità rara ai protagonisti delle tele.

Il percorso dell’artista

Dal 2013 Chinetti è parte attiva del gruppo “La Tavolozza”, con cui ha contribuito alla decorazione del Borgo Dipinto di Peveranza. Dal 2026 è entrata a far parte dell’associazione “Contemporary Arte&Ambiente” di Varese, consolidando un percorso che l’ha portata a esporre con successo anche a Roma.

L’evento inaugurale con l’incontro ufficiale con l’artista è previsto per sabato 31 gennaio dalle ore 16.30.

INFO E ORARI La mostra è a ingresso libero con i seguenti orari:

Lunedì – Venerdì: 9.30-12.30 / 16.30-18.30

Sabato: 9.30-13.30 / 16.30-18.30

Domenica: 16.30-18.30