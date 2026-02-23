A Castellanza, al via la manutenzione straordinaria del verde

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria del verde cittadino. La scorsa settimana, la ditta incaricata dall’Amministrazione Comunale ha iniziato le operazioni di potatura e di bonifica del verde nell’area di viale Italia. Al momento, la ditta ha portato a termine poco più della metà delle lavorazioni previste dal progetto deliberato lo scorso anno e la chiusura del cantiere è stimata nell’arco di 20 giorni, condizioni meteorologiche permettendo. Gli alberi di viale Italia sono sottoposti alla cosiddetta “potatura di diradamento”, una procedura che consiste nell’eliminazione selettiva di rami interi per sfoltire la chioma, migliorare l’aerazione, far penetrare la luce e stimolare la produzione di foglie. Non si tratta soltanto di un intervento estetico, ma consiste nella prima linea di difesa per la sicurezza di chi percorre quotidianamente quel tratto di strada. Il programma per viale Italia, tuttavia, non si esaurisce qui. Al termine della stagione invernale, nella fase di ripresa vegetativa primaverile, gli stessi alberi saranno sottoposti a valutazioni approfondite al fine di rilevare lo stato strutturale di ogni esemplare e a verificare la salute delle piante prima dell’eventuale attacco della Cameraria ohridella, il parassita delle piante che, negli ultimi anni, ha messo sotto pressione i filari di ippocastani in tutta la Lombardia.

Quello in viale Italia è solo uno dei fronti aperti nell’ambito del Piano di Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico-Inverno 2025-2026, il programma con cui il Comune di Castellanza ha strutturato la gestione del verde per questa stagione. Il piano ha un perimetro preciso: 199 esemplari arborei, individuati e mappati attraverso tecnologia digitale GIS (Geographic Information System), distribuiti tra i viali e i parchi pubblici della città. Ogni pianta è stata censita con precisione metrica, permettendo una gestione mirata e trasparente di ogni singolo intervento. Il criterio di selezione è stato quello dell’urgenza: sono stati inclusi nel programma esclusivamente gli alberi classificati ad alta o medio-alta priorità di rischio, sulla base di un monitoraggio preventivo condotto sull’intero territorio comunale. Gli interventi sono diffusi su più zone della città. Oltre a viale Italia, il piano interessa via Buozzi, via Cesare Battisti, via Corridoni, via della Brera, via Diaz, via Jucker, via Salvo D’Acquisto, via Vittorio Veneto, viale Don Minzoni e il parcheggio di via Bernocchi. Sul fronte delle piazze, sono coinvolte piazza Castegnate e piazza Cerini, così come l’area della Scuola De Amicis. Il programma si estende poi al sistema dei parchi pubblici cittadini: parco dei Platani, parco Cantoni, parco Viale Rimembranze, parco De Gasperi, parco Buon Gesù e l’area del gattile comunale.

Le tipologie di intervento previste sono essenzialmente due. La prima riguarda le potature scientifiche, eseguite secondo gli standard europei, che mirano al diradamento delle chiome, al contenimento delle interferenze con strade e infrastrutture e alla rimozione dei rami secchi nel rispetto della fisiologia delle piante. La seconda riguarda gli abbattimenti controllati, ovvero la rimozione selettiva degli esemplari non più sicuri o gravemente compromessi da malattie, operazioni che richiedono l’impiego di mezzi speciali come autogrù e piattaforme elevabili. L’investimento complessivo dell’operazione ammonta a 124mila euro. I lavori termineranno, come detto e tempo permettendo, entro la fine del mese di marzo.