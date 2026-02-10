A Gavirate un incontro pubblico per capire il referendum costituzionale e le ragioni del NO
L'incontro si terrà giovedì 12 febbraio 2026 in Sala Mura di Gavirate. Interverranno il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri e l’avvocato Luca Carignola
Giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 21.00, alla Sala Mura di Gavirate (piazza De Gasperi 1) il Circolo del Partito Democratico di Gavirate organizza la serata “Perché è giusto dire NO?”, dedicata ad approfondire contenuti e conseguenze della riforma costituzionale in vista del referendum.
L’iniziativa vuole offrire ai cittadini strumenti di informazione e riflessione sui temi della giustizia, dell’equilibrio tra i poteri dello Stato, del ruolo della Costituzione e della qualità della democrazia, illustrando le motivazioni di chi sostiene il NO.
Interverranno il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri e l’avvocato Luca Carignola; a moderare il dibattito sarà Pierluigi Lucchina, segretario del Circolo PD di Gavirate.
«Dire NO non significa opporsi al cambiamento, ma difendere l’equilibrio tra i poteri, la centralità della Costituzione e la qualità della nostra democrazia» sottolinea Lucchina, ricordando come il confronto pubblico e informato sia il cuore della partecipazione democratica.
La serata è promossa dal Circolo PD di Gavirate in collaborazione con i circoli PD di Besozzo-Sangiano e Cocquio-Trevisago e si inserisce in un percorso più ampio di incontri sul territorio per coinvolgere la cittadinanza su una scelta considerata decisiva per il futuro del Paese.
