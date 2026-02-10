Varese News

A Gavirate un incontro pubblico per capire il referendum costituzionale e le ragioni del NO

L'incontro si terrà giovedì 12 febbraio 2026 in Sala Mura di Gavirate. Interverranno il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri e l’avvocato Luca Carignola

pierluigi lucchina

Giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 21.00, alla Sala Mura di Gavirate (piazza De Gasperi 1) il Circolo del Partito Democratico di Gavirate organizza la serata “Perché è giusto dire NO?”, dedicata ad approfondire contenuti e conseguenze della riforma costituzionale in vista del referendum.

L’iniziativa vuole offrire ai cittadini strumenti di informazione e riflessione sui temi della giustizia, dell’equilibrio tra i poteri dello Stato, del ruolo della Costituzione e della qualità della democrazia, illustrando le motivazioni di chi sostiene il NO.

Interverranno il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri e l’avvocato Luca Carignola; a moderare il dibattito sarà Pierluigi Lucchina, segretario del Circolo PD di Gavirate.

«Dire NO non significa opporsi al cambiamento, ma difendere l’equilibrio tra i poteri, la centralità della Costituzione e la qualità della nostra democrazia» sottolinea Lucchina, ricordando come il confronto pubblico e informato sia il cuore della partecipazione democratica.

La serata è promossa dal Circolo PD di Gavirate in collaborazione con i circoli PD di Besozzo-Sangiano e Cocquio-Trevisago e si inserisce in un percorso più ampio di incontri sul territorio per coinvolgere la cittadinanza su una scelta considerata decisiva per il futuro del Paese.

Pubblicato il 10 Febbraio 2026
