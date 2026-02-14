A Lonate Pozzolo lutto per don Giambattista Inzoli: è morto il padre Vittorino

Si è spento nella giornata di mercoledì 11 febbraio Vittorino Inzoli, 94 anni, padre di don Giambattista Inzoli, parroco e responsabile della Comunità pastorale San Paolo VI.

A darne notizia è stato lo stesso sacerdote, che svolge il proprio ministero nelle parrocchie di Lonate Pozzolo, Ferno e Tornavento. La notizia ha suscitato cordoglio nelle comunità dove don Giambattista opera quotidianamente.

Al messaggio di vicinanza si è unita anche il sindaco di Lonate Pozzolo, Elena Carraro, esprimendo sentimenti di partecipazione e solidarietà al sacerdote e alla sua famiglia in questo momento di dolore.

Le esequie di Vittorino Inzoli saranno celebrate sabato 14 febbraio alle ore 14 nella chiesa parrocchiale Sacra Famiglia di Cesano Maderno.