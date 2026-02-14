Varese News

A Lonate Pozzolo lutto per don Giambattista Inzoli: è morto il padre Vittorino

A darne notizia è stato lo stesso sacerdote, che svolge il proprio ministero nelle parrocchie di Lonate Pozzolo, Ferno e Tornavento. L'uomo aveva 94 anni

don Giambattista Inzoli padre

Si è spento nella giornata di mercoledì 11 febbraio Vittorino Inzoli, 94 anni, padre di don Giambattista Inzoli, parroco e responsabile della Comunità pastorale San Paolo VI.

A darne notizia è stato lo stesso sacerdote, che svolge il proprio ministero nelle parrocchie di Lonate Pozzolo, Ferno e Tornavento. La notizia ha suscitato cordoglio nelle comunità dove don Giambattista opera quotidianamente.

Al messaggio di vicinanza si è unita anche il sindaco di Lonate Pozzolo, Elena Carraro, esprimendo sentimenti di partecipazione e solidarietà al sacerdote e alla sua famiglia in questo momento di dolore.

Le esequie di Vittorino Inzoli saranno celebrate sabato 14 febbraio alle ore 14 nella chiesa parrocchiale Sacra Famiglia di Cesano Maderno.

Pubblicato il 14 Febbraio 2026
